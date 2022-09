Orçamento 2023

Jogo cínico e cruel

Jair Bolsonaro evitou sua cassação aceitando apropriações orçamentárias de verbas do Orçamento federal, que foram direcionadas pelo relator do Orçamento para integrantes do Centrão, em inconstitucional desvio funcional, por permitir que o Legislativo substituísse o Executivo na formulação orçamentária. Mas, agora, a conta chegou. Para atender a este esbulho do dinheiro público, viu-se obrigado a cortar 60% da verba destinada ao programa Farmácia Popular em 2023, impiedosamente privando milhões de pessoas carentes da obtenção gratuita de medicamentos e até de fraldas geriátricas. Pelas mesmas razões, também vetou o reajuste inflacionário do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), aprovado pelos mesmos legisladores “orçamentaristas”. Entretanto, neste cruel e cínico jogo eleitoral, constata-se que, enquanto os pseudopolíticos beneficiados com essas apropriações indevidas do Orçamento se beneficiam eleitoralmente em seus respectivos redutos, o presidente enterra mais ainda sua chance de reeleição. Pois é, a democracia, quando praticada de forma oportunista, apresenta seus reveses.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

Eleições 2022

Parlamentares

Que os eleitores pensem muito nos parlamentares que receberão seu voto. Lembrem-se disto: um orçamento secreto prioritário, acima de qualquer outro programa, até do Farmácia Popular, que atende 31 milhões de pessoas e teve os recursos para 13 medicamentos cortados. Enquanto isso, os atuais parlamentares já garantiram para si R$ 19 bilhões, e não prestarão conta disso. É nossa responsabilidade eleger parlamentares responsáveis que revertam esse absurdo. Chega!

Lucia Helena Flaquer

lucia.flaquer@gmail.com

São Paulo

*

Renovação

Que precisamos de uma reforma política não há a menor dúvida, e ela passa pelo nosso sistema eleitoral. Na TV, graças aos canais a cabo, somos poupados, mas no rádio o horário eleitoral “gratuito” continua sendo um verdadeiro show de horror. O que tem de candidatos preocupados com educação, segurança e com os menos privilegiados não está no gibi. Chega a ser comovente. Em inserções de segundos, balbuciam-se pérolas como “já castrei 50 mil animais e quero chegar a 2 milhões”. Enfim, sem o voto distrital misto, que nos possibilite verdadeiramente ouvir as propostas dos interessados na boquinha que representa uma eleição, fica difícil, ou até impossível, não reelegermos os mais famosos, os mesmos, etc. Sem uma verdadeira renovação, corremos o risco de sermos brindados com o vergonhoso roubo secreto – ops, queria dizer orçamento secreto – e outras manobras sórdidas. Não esperemos que os beneficiários do sistema atual se esforcem em promover algo que lhes tire um dinheirinho do bolso. Que a sociedade civil comece um processo de mudança, ao menos para 2026.

Renato Amaral Camargo

natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

*

Eleição presidencial

Desvio de foco

Bolsonaro e Lula não têm projetos econômicos para elevar o País. Por isso, encenam a farsa fascismo x comunismo e chantageiam o povo faminto. Mas já acertaram os juros altos com os bancos. Um agrada a estelionatários e aloprados; o outro, aos militantes profissionais em bolhas de conforto. E artistas e jornalistas cobram do 3º colocado que ele entre neste circo eleitoral.

João Bosco Egas Carlucho

boscocarlucho@gmail.com

Garibaldi (RS)

*

Purgatório

Nesta eleição para presidente, já que o céu é inalcançável, devemos querer ir para o purgatório, uma vez que no inferno o fogo nos queimará.

Cecilia Centurión

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

Voto escravizante

O voto útil, tão mencionado nesta eleição, não é um instrumento de autodefesa. É escravizante, e mais do que aparenta. É a utilidade do sujeito não só para agora, quando vira número na porcentagem dos que disseram sim, selo de garantia para uso e abuso sem freios. Apaga-se que, apesar de contrariado, achou melhor dar um sim, na imposição de um jogo abominável e interminável de oposições entre sujeitos nocivos e bem parecidos entre si no atraso e no oportunismo. O voto útil é uma praga, uma doença. É a mudez do desejo do eleitor.

Carlos Serafim Martinez

gymno@uol.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

DIVIDINDO OVO

Manchete do Estado (16/9, primeira página) diz que a merenda escolar, por falta de reajuste há mais de cinco anos, obriga as crianças a dividirem até um ovo. O racionamento e o veto ao reajuste do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) pelo governo Bolsonaro informam que a situação vai de mal a pior. É isso que oferece Jair Bolsonaro aos mais vulneráveis? Na verdade, o presidente sabe que os rebentos não geram votos, mas se esqueceu de que seus familiares, sim.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

CRIANÇA NÃO VOTA

Jair Bolsonaro passou quase quatro anos na Presidência da República sem fazer um mísero reajuste na merenda escolar. A pasta da Educação do governo Bolsonaro só serve para desviar dinheiro público através de esquemas de propinas em barras de ouro com pastores fajutos e Bíblias falsas. Se alguma jornalista perguntar sobre o fato de as crianças terem que dividir o ovo na hora da merenda, Bolsonaro responderá: “Criança não vota”. Seus apoiadores dirão: “Lacrou, mito!”.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

ALIMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO

Desde quando o presidente Bolsonaro está preocupado com a educação brasileira? Em todos os sentidos, do estado físico até o material humano (aluno, professores e aprendizagem), alimentação é primordial para uma instituição de ensino, principalmente aquelas de tempo integral. É cruel e desumano esse corte no reajuste da merenda escolar da rede pública de ensino. Mais uma afronta do presidente Bolsonaro ao sistema educacional brasileiro, que já vem caminhando a trancos e barrancos.

Adalberto Fernando Santos

asanto17@bol.com.br

Taubaté

*

NA PANELA

O incomível será devorado e já avisou que brochará em sua carreira política. A chapa está esquentando.

Jéthero Cardoso

jetherocardoso@gmail.com

Bauru

*

DEPUTADO OFENDE JORNALISTA

Se o governo de Jair Bolsonaro é um show de horrores, não faltou baixaria também durante o debate entre candidatos ao governo de São Paulo, em 13/9, na TV Cultura. Seguindo os exemplos da falta de escrúpulos do presidente, seu aliado deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos- SP), que estava na plateia a convite do candidato Tarcísio de Freitas (PL-RJ), sem motivo algum, gravando em seu celular, começa a ofender a jornalista Vera Magalhães tal qual fez Bolsonaro no debate da Band. Fato esse que indignou a Nação. Inconformado com as ofensas desferidas, o jornalista e mediador do debate, Leão Serva, tirou o celular das mãos do deputado e jogou longe. Já o candidato idólatra do presidente, Tarcísio de Freitas, fez que não conhecia o deputado, mas vive em palanques abraçado com esse indecente político. Repugnante também foi a declaração do ministro e um dos líderes do Centrão, Ciro Nogueira, que teve o desplante de dizer que pior que as ofensas do deputado foi o jornalista Leão Serva, que se insurgiu contra Douglas. Esse é mais um episódio lamentável, protagonizado pelos aliados do presidente que não respeitam as nossas instituições e menos ainda a liberdade de imprensa. Medíocres que são, propagam o ódio.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

COMO UM LEÃO

Parabéns ao diretor de jornalismo da TV Cultura, Leão Serva, por defender a jornalista Vera Magalhães de um ataque covarde e baixo do deputado bolsonarista Douglas Garcia. Agiu como Magic Johnson ou Michael Jordan, com uma tacada de mestre no timing exato.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

São Paulo

*

TRISTE BRASILIS

Para combater o fascismo que se insurge no País, e pelas suas plataformas políticas, a centro-esquerda (Simone, Ciro, Lula) deveria, num gesto de grandeza de espírito, se unir logo agora num pacto em prol da nação brasileira. Mas a centro-esquerda não é solidária nem no câncer, pior que mineiro (“Mineiro só é solidário no câncer”, frase de Otto Lara Resende). O PT sofre de ejaculatio praecox, goza antes de chegar. O PDT sofre de coitus interruptus, nunca chega. E o MDB sofre de dual personality: um dia é Ulisses, outro dia é Geddel.

Bernardo Assis Filho

bafpsi7@uol.com.br

Salvador

*

O HOMEM DO TERNO VERDE

O milionário amigo do rei está usando seu horário de propaganda comercial na TV como se uma propaganda partidária oficial fosse. É a condensação do acinte, do desrespeito primário às leis vigentes. Entristecedor é constatar que os milhões de eleitores, diante de tantos acintes, mantêm um sorriso afetuoso até o final da malandragem. Tribunal Superior Eleitoral (TSE), reaja.

Helena Rodarte Costa Valente

helenacv@uol.com.br

Rio de Janeiro

*

REIS SUPREMOS

Que régua devemos usar para medir o nível e a qualidade da Justiça de nosso país ao saber que o "Rei" Roberto Carlos protocolou (corporativismo da burguesia tupiniquim?) reclamação na Corte Suprema contra um desembargador da Justiça de São Paulo que negou um pedido do cantor para tirar do ar uma paródia da música O Portão em um vídeo de campanha do híbrido Tiririca, palhaço/cantor/deputado? O "Rei" Ricardo Lewandowski é o relator da ação, que está em segredo de Justiça. Que tristeza, meu Brasil brasileiro. Em uma verdadeira República, casos assim são resolvidos nos armazéns de secos e molhados. Seus reis supremos têm mais o que fazer.

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

TEMPOS PERTURBADORES

No editorial O fantástico país do sr. Aras (Estado, 16/9, A3), foi destacada uma frase proferida pela atual presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) em seu discurso de posse. Realmente vivemos tempos perturbadores, e não é de agora. Muito da perturbação, que hoje se avoluma, tem fonte, também, nas decisões do STF e do TSE. A megainvestigação, com produção fantástica de provas, que foi o processo de impugnação da chapa Dilma-Temer, encerrada exatamente por excesso de provas, associada ao vai e vem do STF sobre a possibilidade de execução de sentença após confirmação em segundo grau, só evidenciaram a insegurança jurídica que predomina neste país. A atual presidente do STF trouxe sua colaboração para o aumento da percepção da insegurança jurídica quando inaugurou a divergência no julgamento dos inéditos embargos de divergência contra o acórdão proferido pelo pleno do mesmo STF no julgamento do denominado mensalão. Sua excelência não reconheceu o crime de formação de quadrilha, acompanhada que foi por outros defensores da democracia. A “quadrilha” não reconhecida então era a origem da organização criminosa revelada na Operação Lava Jato, que por tal razão foi demolida no mesmo Supremo Tribunal Federal, na medida que envolveu um largo leque de partidos políticos. Para serem salvos uns, outros foram igualmente beneficiados. Muito embora hoje esteja na moda ver virtudes e qualidades inexistentes em integrantes do STF, por força de decisões contrárias aos interesses do atual ocupante da Presidência da República, o fato é que, a despeito da narrativa dominante, ainda há pessoas com alguma memória sobre o que ocorreu no País nestes últimos 20 anos. Assistirmos a um ex-presidente que teve contra si ações penais que revelaram ser a corrupção prática governamental para manutenção do poder, que foi beneficiado por decisão da mais alta corte do País, e ser novamente candidato para o mesmo cargo, é altamente perturbador, pois, ao fim e ao cabo, Cortes Superiores parecem dizer ao povo que o crime compensa. Tempos perturbadores.

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

VASSALAGEM

Neste fantástico país, sendo o escolhido da Corte, que perigo tem? E viva a vassalagem!

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

PISO DA ENFERMAGEM

A absurda decisão (mais uma) de 11 pessoas que impediu a implementação de lei aprovada pelo Congresso e pelo chefe do Poder Executivo só pode deixar claro como a luz do sol que o Brasil é governado por uma clássica junta de país de bananas. O Estado Democrático de Direito está morto e enterrado no nosso país. Só os incautos ainda não perceberam. Procura-se um estadista.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

‘G’ NENHUM

No momento em que escrevo esta carta, manhã de 16/9, uma grande operadora de telefonia celular está sem sinal nenhum, há horas, em boa parte da região metropolitana de São Paulo e cidades do interior. Ou seja, em plena era do sinal 5G que promete, entre várias outras coisas, melhorias substanciais no trânsito e procedimentos médicos a distância, não há sequer meio “G” neste momento, causando enormes transtornos no dia a dia básico do cidadão. Não é a primeira vez que isso acontece. Antes de pensar alto, não seria melhor resolver os problemas basais? Coisas de Brasil.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

SULAMÉRICA SAÚDE

O que mais temíamos com a compra da SulAmérica pela Rede D’Or está acontecendo: estão descredenciando todos os bons hospitais para provavelmente direcionar-nos aos da própria rede. Absurdo e desrespeitoso, já que os planos mais antigos sofreram adaptações no decorrer dos anos e foram ajustados ao rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) dos produtos mais recentes. Atenção, leitores e leitoras com planos de saúde individuais da SulAmérica Saúde, não temos mais atendimento no HCor, Samaritano, Santa Catarina, Oswaldo Cruz, etc. Onde estão o Procon, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e ANS? Concordantes com a "SUS América" Saúde?

Fábio Soares

fabiosoares77@bol.com.br

São Paulo

*

SUICÍDIO ASSISTIDO

Se discutimos a legalização do aborto, por que não a possibilidade de legalização do suicídio assistido – a que teve direito recente o cineasta Jean-Luc Godard? Alcançamos níveis que tornaram reais “coisas” como fertilização in vitro, gestação terceirizada e outras modalidades de engenharia genética. Por que não o direito a morrer com dignidade – se e quando avaliarmos que nossa missão aqui foi cumprida? Ou quando as limitações da velhice já tiverem nos tirado a força ou a graça de viver? Ainda não cheguei nesse estágio, mas gostaria de saber que, quando estiver “muito cansada”, terei o direito de escolher. Como foi o caso de Godard e, cá com meus botões, desconfio que tenha sido também o da monarca Elizabeth II.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro