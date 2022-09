Educação na pandemia

Prejuízo na alfabetização

Sou professor municipal em Itaquaquecetuba e, lendo a matéria Alunos da alfabetização foram mais prejudicados durante a pandemia (Estado, 17/9, A28), observo que não há uma escuta da fala dos professores tanto pelo Ministério da Educação quanto pelas prefeituras. Os alunos ficaram dois anos em ensino remoto, e as avaliações não contemplam o nível atual de aprendizagem dos alunos. Em Itaquá, não recebemos nenhuma formação continuada específica para os professores da educação infantil, que é a base – e, o pior, estão reorganizando a rede para transferir crianças do infantil para escolas mais longe de onde moram, deslocando professores que construíram uma cultura local e destruindo todo um trabalho que fizemos, por exemplo, com os alunos com Transtorno de Espectro Autista que se apropriaram do ambiente, adaptando-se aos espaços e que, agora, terão de se adequar num ambiente novo. Faltam consideração e sensibilidade de nossos gestores.

Anderson Antonio Vidal

mesttrevidal@gmail.com

Suzano

*

Eleições 2022

‘Desertos políticos’

Sobre a reportagem do Estado de 17/9 (Sem padrinhos políticos, 522 cidades carecem de verbas e ações públicas), a solução para assegurar que cada parcela do território nacional efetivamente tenha representação no Congresso Nacional, em Brasília, seria talvez dividir o mapa do País em mais ou menos umas 150 circunscrições eleitorais, cada uma delas elegendo três ou quatro deputados federais, pela representação proporcional via voto transferível único (o “preferencial”, para os australianos). Há uns cem anos a Irlanda elege seu Parlamento nacional por esse método, assim como a Austrália há pouco mais de 70 anos elege seus senadores e Escócia e Irlanda do Norte há umas duas décadas elegem seus vereadores (councillors). O problema é o prazo de implantação deste novo sistema de votação: uns 20 a 30 anos, se, de imediato, for iniciada a reforma de leis, costumes e hábitos, primeiramente para eleger vereadores; depois, para deputados estaduais/DF; e, em seguida, para deputados federais. Há muito trabalho a ser desenvolvido, mas quem dessa forma elege representantes para suas câmaras legislativas não quer outra vida.

José M. Frings

jmfrings64@gmail.com

São Paulo

*

‘200 anos de fado tropical’

“A triste prova de que o Brasil é hoje um projecto falhado é que no dia em que se celebraram os seus 200 anos de independência, o que ocupava as manchetes dos jornais brasileiros não era nem a história, nem a celebração, nem a exaltação do presente ou a outrora inabalável esperança no futuro, mas apenas o retrato a negro de um país tenso.” Assim começa artigo recente do maior escritor português da atualidade, Miguel Sousa Tavares. Desencantado com o Brasil atual, este escritor, que demonstrou em seus livros tanto amor por nossa terra, não hesita, entretanto, em considerar o Brasil um cemitério de esperanças. Se no dia 2 de outubro o brasileiro evitar a polarização e deixar de lado o voto no “menos pior”, ainda poderemos sonhar o Brasil idealizado por Chico Buarque, aquele que “vai cumprir o seu ideal: ainda vai tornar-se um imenso Portugal”.

Nilson Otávio de Oliveira

noo@uol.com.br

*

São Paulo

Famílias endividadas

Qual a proposta dos candidatos para que as famílias brasileiras parem de se endividar? Endividamento é sintoma, e não causa, da perda de renda familiar. Esta decorre da falta de emprego, agravada, ainda, por crescente automação dos meios de trabalho. Enquanto a tendência não for contida, o endividamento vai se expandir como bola de neve, e o orçamento público, por óbvio, não vai dar conta de sustentar uma população cada dia mais carente, mais idosa e mais doente.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

Armas

Sem fiscalização

Manchete do Estadão de ontem dizia que Exército abre mão de fiscalizar armas importadas até o fim do governo Bolsonaro. Incrível! Por quê? Não tem meios de fiscalizar? Sabemos que essa sempre foi uma das funções do Exército, no entanto, temos visto com surpresa o Ministério da Defesa querendo cuidar da apuração dos resultados destas eleições, que não é seu papel constitucional.

Éllis A. Oliveira

elliscnh@hotmail.com

Cunha

*

PREÇO DE UMA REELEIÇÃO

O presidente Bolsonaro, para atender financeiramente o Centrão e sua tentativa de reeleição com o orçamento secreto, está dilapidando os investimentos públicos básicos em saúde e necessidades essenciais da população carente deste país. O ano de 2023 será um ano de caos social. Oremos.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

O OLHAR DOS ESQUECIDOS

De fato, será que condôminos de prédios teriam coragem de contratar Lula da Silva ou Jair Bolsonaro para síndicos de seus prédios ou contador de suas finanças (Fórum dos Leitores, 14/9, A4)? A resposta talvez fosse não. Com certeza buscariam um terceiro nome em quem confiassem mais. Mas as classes B e A podem pagar condomínio e têm finanças para serem administradas. Constituem a classe dos privilegiados. Então, sinceramente, a pergunta que deveria ser feita é: por quem os mais pobres, que constituem 52% da população e que sofrem todo tipo de privações, sobretudo alimentar e passam fome, moram mal, não conhecem minimamente o que é conforto, considerariam que poderão ser vistos, enxergados e finalmente bem cuidados? Por Lula ou por Bolsonaro? É de se crer que, sob o ângulo dos esquecidos, a resposta é simples e cristalina, bem diferente do olhar da raça eleita.

Eliana França Leme

efleme@gmail.com

Campinas

*

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

O artigo do diretor de Estratégias Educacionais do Sesi e do Senai-SP, Wilson Risolia, sob o título Um ato de amor e de lucidez (Estado, 13/9, A4), vem em socorro ao descaso que o atual presidente da República tem praticando contra a educação, demonstrando o prejuízo econômico homérico causado ao Brasil. De fato, o chefe do Executivo pode ser “imbrochável”, mas, como um líder ativo para a educação nacional, falhou fragorosamente. Como bem nos mostrou o autor, “estudo recente do Banco Mundial estima que o PIB do Brasil poderia ser 158% maior se as crianças desenvolvessem todo o seu potencial e o País alcançasse o pleno-emprego. Portanto, estamos falando de um PIB 2,5 vezes maior”. A revelação é fantástica e muito me admira que o ministro da Economia, Paulo Guedes, não tenha explicado ao presidente como é importante ter na Educação um titular competente para tratar dos assuntos do seu Ministério, com a devida importância que ele tem para o País. Seu mandato já vai chegando ao fim e ele nomeou vários ministros para a pasta, porém, nenhum digno de tal cargo. Fez exatamente o oposto, deixando que o Ministério fosse ocupado, inclusive, por pastores que achacavam prefeituras do interior do Brasil através das vendas de Bíblias sacrílegas, por conter seus retratos. E o planejamento educacional ficou para as calendas gregas.

Gilberto Pacini

benetazzogp38@gmail.com

São Paulo

*

VOTO ÚTIL

Faltam menos de 15 dias para cravarmos nossos votos nas urnas. Que tal escolhermos o voto útil para o Brasil? Milhões não querem nem Lula e muito menos Bolsonaro. Vamos então votar em Ciro Gomes. Gosto de Simone Tebet, mas Ciro tem projetos sérios para tirar o País da encruzilhada terrível em que foi jogado pelos últimos governos. E experiência em administrar governos provou saindo-se muito bem em seu Estado, o Ceará. Se todos votarem em Ciro, ao invés de anularem o voto, daremos uma chance ao nosso Brasil. Vamos pensar no futuro com carinho e responsabilidade. Ainda temos tempo.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

BANALIZAÇÃO DO MAL

Da entrevista da ex-ministra e candidata a deputada federal, Marina Silva (Estado, 19/9, A9), cabe destacar o seguinte trecho: "Este é o momento de mobilizar a sociedade para derrotar Bolsonaro. Temos que nos dirigir aos cidadãos donos de seu voto. Neste momento difícil da história do Brasil, a gente percebe o que Hannah Arendt chama de banalização do mal contaminando e degradando o tecido social brasileiro. Os homens e mulheres que defendem a democracia têm que se juntar para preservá-la. Fiz o gesto de uma recomposição política e programática. (...) O bolsonarismo é a banalização do mal”. A poucas semanas do primeiro turno da polarizada eleição presidencial, suas palavras não poderiam soar mais oportunas. Muda, Brasil. Basta de Bolsonaro.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

DERROTA DO PT

O Brasil será liberto do mal. Mais quatro anos e o PT perde todo o aparelhamento que atrapalhou o progresso e a libertação. Deus é pai e nos livrará com o tempo. Até aqueles que estão possuídos pelo mau direcionamento espiritual, ao verem tudo dando certo, vão nos agradecer por não termos desistido.

Roberto Moreira da Silva

r56729202@gmail.com

São Paulo

*

NA CONTRAMÃO DA HISTÓRIA

A imprensa tradicional ainda não se deu conta da revolução que está em curso. Não se trata apenas de Bolsonaro. A grande virada acontece na vida das pessoas de dentro para fora, mudança de comportamento, afã de participação, busca irrefreável de maior conscientização política. E tomar o lado errado, nessas circunstâncias, pode ser o início do fim.

Ricardo C. Siqueira

ricardocsiqueira@lwmail.com.br

Niterói (RJ)

*

MOTOCIATAS E MAMATAS

Ao longo se seu primeiro (e quero crer o único) mandato, o encantador bovino, como ergófobo praticante tal como o seu oponente direto, dedicou-se única e exclusivamente às duas atividades que consegue realizar sem despender esforços, mas não dispensando o vil metal: motociatas e mamatas. Nas motociatas, o "incomível" e " imbrochável" encontra a suprema realização de ter um macho sempre na garupa fungando em seu cangote (Freud explica); nas mamatas, seu pé de meia imobiliário e financeiro para poder (o molusco é exemplo e também explica), em um futuro bem próximo, contratar grandes bancas advocatícias para livrar sua carcaça da prisão.

Renato Otto Ortlepp

renatotto@hotmail.com

São Paulo

*

PAÍS DE PIADA

O Brasil leva a sério desfile de escola de samba e copa de futebol, mas encara eleições para presidente da República como se fosse uma competição de melhor contador de piadas. Somos o País que derruba árvores para plantar soja e exporta comida barata e importa tecnologia cara. Nossa elite vive no século 19, nossos políticos, no século 20, e o povo no mundo da fantasia. Nos enganem que nós gostamos. Somos uma piada sem graça.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

ONZE MONARCAS

Para que serve um Congresso que abdica de suas prerrogativas constitucionais e se acovarda perante o STF? O STF legisla, executa e julga, e o Congresso Nacional obedece, até para instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Até discutir o Orçamento com um Senado inoperante o STF tem discutido. É o poder três em um! Manda, ameaça, investiga, abre inquérito, prende, legisla, acusa, pratica atos do Executivo, dá entrevista, solta condenados e o Congresso aceita. Quando o Parlamento aprova uma lei, principalmente a que tratou dos enfermeiros, classe digna, valente, corajosa e destemida, e vem um dos “monarcas” e a revoga, vale perguntar: onde está o Parlamento? Para que serve o Parlamento, além de prestar subserviência ao STF? Ficaria mais barato para o contribuinte proclamarmos o “Império Judicial do Brasil” com 11 monarcas e nenhum eleito. Senhores parlamentares, lembrem-se do que dizia o eminente ministro Leitão de Abreu: “Um Congresso reunido e uma revolução podem tudo”.

Ary Braga Pacheco Filho

ary.pacheco.filho@gmail.com

Brasília

*

STF E ENFERMEIROS

Farinha pouca, meu pirão primeiro.

Salvador Bochembuzo Neto

salvadorbochembuzo@hotmail.com

Piracicaba

*

INVASÃO DO LÍBANO

Só retórica (40 anos da primeira invasão israelense ao Líbano, 16/9, A4). Para quem a articulista fala? Israel manda e desmanda no Oriente Médio e não é de hoje e nem de 40 anos atrás. O Haganá e outros grupos terroristas hebreus que o digam. Os árabes e eu, como descendente, continuaremos a viver sob a insegurança de uma invasão que pode ocorrer, sabe-se lá quando, por unilateral vontade dos invasores. E ainda dizem que levam a paz.

Jorge Roberto Aun

jorge@munariadv.com.br

São Paulo

*

SAÍDA HONROSA

Será que a saída honrosa para a Rússia, depois de mais de 200 dias de conflito, sufocada pelos avanços da Ucrânia sobre território ocupado no leste do país, e a pressão de parlamentares da oposição para o presidente deixar o cargo, poderá ser a mesma adotada por Hitler e que significou, na prática, o fim do Terceiro Reich, permitindo o encerramento do conflito na Europa?

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

DETRAN DE SÃO PAULO

É impossível não pedir que vocês façam ouvir aos quatro ventos a "presteza" dos serviços prestados pelo Detran de São Paulo. A minha odisseia começou em maio último, quando fiz o exame oftalmológico para renovar a minha CNH. Desde então, o Detran não consegue emiti-la. No dia 1.º de julho, a Coordenadoria do Renach recebeu, às 11h28, via eletrônica, o formulário e o exame médico. Já vai para o terceiro mês e a alegação é de "problema técnico" no sistema. Fiz tudo corretamente, no prazo. Agora, se tiver de dirigir com a CNH vencida, o Detran, por certo, não terá "problemas técnicos" para multar-me e/ou apreender o veículo. Nesses casos, apelamos ao secretário-geral das Nações Unidas, ao Dalai Lama? Absurdo, incompetência e negligência com os cidadãos. Trata-se de relaxo, incompetência ou descaso? Problemas técnicos? Na era digital, no século 21, poderiam fazer contato – porque têm os meus e-mail e número de telefone celular – e eu indicaria algum amigo especialista em informática ou segurança da informação que resolveria o "problema técnico" para os doutos servidores do Detran que não conseguem emitir uma CNH. Dizer que isso é um absurdo, uma vergonha, é pouco. Fiz tudo de modo certo, sem atraso, porque sempre procuro fazer tudo de maneira correta. Mas parece que, infelizmente, neste nosso pobre país, quem procura agir de modo correto, dentro da lei, sempre acaba punido, relegado.

Aleksandar Jovanovic

jovanov@usp.br

São Paulo

*

PREÇO DO IPHONE

Em relação à reportagem iPhone subiu 3 vezes mais no Brasil do que nos EUA desde o seu lançamento (15/9, B14), achei muito estranho que a notícia foi baseada em análise feita por uma economista, tendo em vista que sequer foi levada em conta a inflação nesse período de tempo de mais de uma década. O que deveria ter sido explicado na notícia publicada: se for utilizado o IPC (índice de inflação para os consumidores americanos), o preço do iPhone aumentou cerca de 18% em termos reais (descontada a inflação) entre 2008 e 2022 nos EUA. Para o caso brasileiro, se for utilizado o IPCA (índice oficial de inflação do País), o iPhone aumentou aproximadamente 20% em termos reais (descontada a inflação) entre 2008 e 2022. Os aumentos reais (descontadas as respectivas inflações) dos preços do iPhone no Brasil e nos EUA são, portanto, bem parecidos. A notícia, do modo como está redigida, leva os leitores e leitoras do Estadão a tirarem conclusões erradas, no sentido de que houve um aumento excessivo no caso brasileiro. A informação de que o preço dos semicondutores caiu nesse período não ajuda em nada, pois não é dado o porcentual de sua participação no produto final. Tampouco ajuda a indicação do valor do dólar, pois não foi levada em conta a inflação americana no período.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo