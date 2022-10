Sucessão presidencial

‘Jogo sujo’ nas redes

Sobre a reportagem do Estadão que tratou dos ataques mútuos de Bolsonaro e Lula (‘Jogo sujo’ de Lula e Bolsonaro supera fome, desemprego e inflação nas redes, 15/10, A12 e A14), os dois deveriam receber o merecido corretivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nós, brasileiros, na sua enorme maioria, não somos assim. O atual presidente introduziu na política nacional um cafajestismo inapropriado. O tumulto criado em Aparecida, no Dia de Nossa Senhora, é imperdoável. Ele nos envergonhou perante o mundo várias vezes, durante o seu governo, e seus seguidores o fazem agora, durante o período eleitoral. Esta anarquia já passou da conta há muito tempo. Nunca é demais lembrar que não se trata de ideologia ou de partidarismo, trata-se de educação e de civilidade. O próximo presidente, seja ele quem for, terá pela frente problemas seriíssimos a resolver, num cenário internacional conturbado nas questões da guerra na Ucrânia e de meio ambiente. Diante de tal perspectiva, precisamos de um estadista que recoloque o Brasil no seu verdadeiro lugar na escala mundial. Urge que os candidatos à Presidência divulguem seus planos de governo, e não tantas bobagens.

Gilberto Pacini

benetazzogp38@gmail.com

São Paulo

Vilipêndio

Cumprimento o Estadão pelo oportuno editorial sobre os lamentáveis fatos ocorridos em Aparecida no dia da solenidade da padroeira do Brasil (Vilipêndio da fé e da democracia, 14/10, A3). É inadmissível que o candidato à reeleição se utilize de espaços religiosos para conseguir votos. Os católicos, como bem ressaltou o missionário redentorista padre Camilo Júnior, vão ao Santuário Nacional para pedir bênçãos e agradecer as graças recebidas, e não para presenciar manifestações político-eleitorais. Que tenhamos discernimento e sabedoria na hora de votar, pois o que está em jogo é o futuro do Brasil com “os reais problemas que precisam ser debatidos e enfrentados”, como bem enfatizou a oportuna na nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Idérito Miguel Caldeira

iderito@gmail.com

São Paulo

Educação

‘Apagão’ de professores

Oportuna e correta a análise sobre O ‘apagão’ de professores (Estadão, 15/10, A3). Sou professor na rede pública de São Paulo e, com convicção, afirmo que os jovens precisam de acompanhamento contínuo do professor para melhorar o aprendizado e se motivar a seguir sua vocação. Sugestões: concursos a cada dois anos (em São Paulo o último foi há dez anos) e menos alunos em sala de aula. Garanto que a melhora na qualidade seria enorme.

Luiz Antonio Amaro da Silva

zulloamaro@hotmail.com

Guarulhos

Ivette Senise Ferreira

Como informou Ruy Martins Altenfelder Silva, em seu artigo Aos mestres com carinho (Estadão, 15/10, A4), a professora escolhida este ano para receber o Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita foi a ilustre advogada e professora Ivette Senise Ferreira, que, além de ser consagrada mestra do Direito, atuou com brilhantismo nas causas corporativas e sociais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Com ela tivemos a oportunidade e a satisfação de conviver no conselho da seccional paulista da OAB, onde sempre teve as suas manifestações, ponderadas e cultas, ouvidas e respeitadas. Cumprimento, também, o autor do artigo, por liderar no Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) a escolha merecida.

José C. de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

Combate à inflação

Mais servidores

Artigo de auditores fiscais da Receita Estadual de São Paulo publicado no Estado de 14/10 (B2) demonstra o grau de corporativismo que existe no funcionalismo público. Tentam eles relacionar a contratação de mais funcionários públicos, nos EUA, ao combate à inflação. Deveriam deixar claras, porém, as diferenças diametrais entre os dois países, por exemplo, comparando nossa carga tributária (33,1%) com a dos americanos (24,3%) – dados de 2018. Ou levar em conta que gastamos 13,4% do PIB com o funcionalismo, enquanto nos EUA isso representa menos de 8,8% do PIB. Nem vou mencionar outras diferenças socioeconômicas entre os países, mas parafraseio os autores pedindo que “olhem além de suas pretensões” salariais corporativistas.

Fernando J. Siqueira

siqueirao@gmail.com

Ribeirão Preto

A CAMPANHA, A XINGAÇÃO E OS ELEITORES

Desde a infância, nos anos 50, ouço falar que a eleição é o momento mais elevado da cidadania. É quando o povo pode optar pela escolha de seus governantes e parlamentares para, com eles, melhorar as condições gerais de vida. Sempre considerei a campanha eleitoral como o instrumento para os candidatos apresentarem seu currículo e suas propostas e para o eleitor – destinatário das mensagens – conhecer os postulantes e decidir pelos que melhor encarnem os seus interesses. Mas o desenrolar bestial da atual campanha não guarda a mínima relação com a cidadania, o interesse público e a expectativa de dias melhores. No lugar de dizer o que seu candidato pretende realizar caso seja eleito, os aloprados propagandistas optaram pela deletéria ação de desconstruir o adversário. Empregam o tempo – que podiam usar para falar bem do seu candidato – para chamar o oponente de antidemocrático, golpista, ladrão, mentiroso, genocida e outros adjetivos que dificilmente caberiam, todos ao mesmo tempo, dentro de um só indivíduo. E quem poderia impedir isso parece estar ausente. As narrativas transmitidas pelo rádio, pela TV e pela internet são indevidas. Principalmente porque temos no País um sistema eleitoral que filtra (ou deveria filtrar) os candidatos. Se ele é registrado e oficializado para a disputa, supõe-se que já tenha passado pelo crivo da Justiça Eleitoral. Se é “ladrão” ou padece de pecados criminais, políticos ou sociais que o desabonem, é problema de quem aprovou sua entrada na disputa, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e até a Zona Eleitoral. As autoridades que homologam as candidaturas são, no mínimo, avalistas morais do candidato e deveriam cuidar para que não sejam achincalhados e não achincalhem, como vem ocorrendo.

Dirceu Cardoso Gonçalves aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

BRASIL DIVIDIDO

Fico pensando se quase 50% dos eleitores estão preparados com civilidade para aceitar a vitória do outro candidato, que vai ter um pouco mais que isso de votos. O Brasil vai precisar de muita paz para sair deste imbróglio em que se meteu.

Luiz Frid fridluiz@gmail.com

São Paulo

RETA FINAL

Nestas semanas que antecedem o segundo turno das nossas eleições presidenciais, o candidato Bolsonaro age, porta-se e tem o ânimo como se fosse ele um preso em flagrante que estivesse diante do juiz, em sua audiência de custódia; e o candidato Lula, como se fosse um preso que, usando tornozeleira eletrônica, precisasse berrar ao mundo a sua própria inocência.

Marcelo Gomes Jorge Feres marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

MUITO CANSATIVO

Os dois candidatos à Presidência da República dizem que estão cansadíssimos. Um diz que está muito cansado de ser obrigado a explicar ao povo sobre a corrupção que vilipendiou o País. Já o outro, que é avesso ao trabalho, diz que não aguenta mais explicar ao povo as qüestões sobre o seu negacionismo e a mortandade pela covid-19. Afinal, como diz aquela senhorinha de Taubaté, “para não ser cansativo é só não roubar e não matar, não é mesmo, meus filhos?”.

Júlio Roberto Ayres Brisola jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

TEMPESTADE PERFEITA

Eliane Cantanhêde comentou em sua coluna no Estadão de 14/10 que só uma “tempestade perfeita” poderia derrotar Lula no segundo turno, a esta altura da eleição. O que pode estar sendo fabricado nos gabinetes do ódio, como instrumento político, é a armação de tempestades feitas sob medida para destruir a democracia e a liberdade no Brasil, e para a implantação de um perverso neo nazifascismo tupiniquim. A escolha será nossa.

Paulo Sergio Arisi paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

O DILEMA DO ELEITOR

Se reeleito, Jair Bolsonaro não vai resolver os graves problemas que o Brasil enfrenta. Não vai melhorar a educação, pois não acredita na importância da educação para o progresso de uma nação. Basta lembrar que ele nunca visitou uma escola, universidade ou centro de pesquisas. Seu comportamento durante a pandemia, e após a chegada das vacinas, mostra que não se importa com a saúde, especialmente dos que usam o SUS. Deixando a “boiada passar” na Amazônia, o meio ambiente só vai piorar com ele. Com Donald Trump, Viktor Orbán e Vladimir Putin como modelos, a nossa política externa vai de mal a pior. Sem esquecer, é claro, seus constantes ataques às instituições da democracia, em particular o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E Lula faria melhor? Não sabemos! Eis o dilema cruel de muitos eleitores brasileiros: seus votos não são uma opção, apenas a falta dela.

Omar El Seoud elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

VOTO CONTRA

É muito triste que, diante dos sérios problemas que o País terá de enfrentar a partir de 2023, tenhamos de ir às unas, no segundo turno, não para escolher o mais preparado para a herculana missão de resolvê-los, mais sim para votar contra aquele que é mais perigoso para agravá-los.

Abel Pires​ Rodrigues abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

O PASSADO QUE CONDENA

Nos anos de governo petista, a corrupção aconteceu em todos os setores do poder central. E, com a Operação Lava Jato, muitos foram presos, entre ministros, empreiteiros, doleiros, o governador do Rio Sérgio Cabral (“amigão” de Lula), o tesoureiro do PT, etc. Em depoimentos e nas delações premiadas foram sendo descobertos o sistema e os envolvidos, e mais de R$ 6 bilhões foram recuperados aos cofres públicos. As condenações passaram por promotores, juízes, desembargadores em diversas instâncias da Justiça. Porém, o Supremo Tribunal Federal (STF), após alguns anos, anulou sentenças, e hoje quase todos estão soltos, como se nada tivesse acontecido, e outros em prisão domiciliar. Isto é Brasil! Enfim, não é questão de amor por Jair Bolsonaro ou devoção, não me apego a políticos, mas, diante de tantos fatos, quero a gangue vermelha longe do poder. Simples assim.

Alex Tanner alextanner.sss@hotmail.com

Sumaré

VOTO NULO OU EM BRANCO

Diante das péssimas duas opções que disputam o segundo turno à Presidência, muitas personalidades em geral, sobretudo lideranças do mundo político, dizem, cobertas de razão, que não votarão no negacionista e fascistoide Bolsonaro. No entanto, sob a alegação de serem a favor da democracia, erram, descobertas de razão, ao manifestar apoio ao ficha-suja e corrupto-mor Lula da Silva, após os inúmeros e gravíssimos malfeitos perpetrados contra o País nos 13 intermináveis anos dos desgovernos lulopetistas. A única e melhor saída, infelizmente, será clicar 00 e anular o voto ou votar em branco. Pobre Brasil.

J. S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

O FUTURO DA RESPONSABILIDADE FISCAL

O teto de gastos, medida do governo Michel Temer cujo objetivo é evitar que o Poder Executivo federal (presidente da República) utilize os recursos públicos irresponsavelmente, tem sido severamente atacado tanto pelo candidato petista quanto pelo candidato à reeleição. Ambos demonstram serem iguais, apenas com cores diferentes. Sem qualquer limite, os governos petistas de Lula e Dilma aumentaram de tal forma o endividamento público que ressuscitaram a inflação, geraram desemprego e enfraqueceram a economia. Toda a sociedade acabou pagando pelos erros de quem gastou sem controle. Bolsonaro, cuja única medida econômica anunciada na eleição de 2018 foi a nomeação de Paulo Guedes como “Posto Ipiranga”, olhou para o teto de gastos como algo que deve ser tolerado, mas não respeitado, e não esconde de ninguém que, se eleito, pretende desfazê-lo. Com palavras diferentes, ambos dizem a mesma coisa: não têm nenhum compromisso com a responsabilidade fiscal, criação de empregos, crescimento da economia. Ambos querem utilizar o orçamento como instrumento para manter si mesmos e seus aliados no poder, ainda que sejamos nós quem soframos as consequências.

Luciano de Oliveira e Silva Luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

SUCESSÃO PRESIDENCIAL

Surreal é entregar o Brasil nas mãos de Lula ou Bolsonaro. De qualquer maneira, o futuro será negro. Os dois são péssimos gestores. Podemos ter certeza de que a dívida do governo central aumentará exponencialmente nos próximos quatro anos. Lula adora gastar dinheiro público quando está com a chave do cofre em suas mãos. Bolsonaro escorregou várias vezes e a história do orçamento secreto é um verdadeiro escândalo. Nenhum dos dois apresentou um plano de governo capaz de resolver os eternos problemas brasileiros: economia, saúde e educação. Gastaram milhões de reais do fundo eleitoral, elaborando fake news para atacar um ao outro. Vamos enfrentar muitas dificuldades com qualquer um dos dois no poder.

José Carlos Saraiva da Costa jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

CONVERSA DE AMIGOS

Dois amigos conversando: “O que você acha do Bolsonaro?” “É pior que o Lula!” “E o que você acha do Lula?” “É pior que o Bolsonaro”. Resumindo: um é pior que o outro...

Carlos Tullio Schibuola cschibuola@gmail.com

São Paulo

OS PIORES

Segundo as informações de campanha que Lula e Bolsonaro têm um do outro, eles são as piores pessoas para dirigir o Brasil desde Pedro Álvares Cabral.

Luiz Frid fridluiz@gmail.com

São Paulo

ÚLTIMO TURNO

Dia 30 não será apenas um 2.º turno, será o último. Após 37 anos de extrema esquerda disfarçada de democracia, o cenário está mais nítido. Na verdade, é uma bifurcação, um “Y” redentor, que tornará o Brasil num tigre sul-americano que vai superar os coreanos. Basta seu voto!

Gilberto Dib gilberto@dib.com.br

São Paulo

ELEIÇÃO EM SP

Refrescando a memória do povo paulista, Fernando Haddad (PT) foi prefeito da capital paulista entre 2012 e 2016. A gestão foi horrível, sem maiores comentários, porém o reflexo dessa gestão foi exatamente o resultado da eleição, quando ele tentou ser reeleito. Teve somente 16,7%, contra 53,3% de João Doria, perdendo no primeiro turno. Isso reflete muito bem o nível nada profissional da sua gestão à frente da Prefeitura paulistana. É isso que vocês, paulistas da capital e do interior, querem para o Estado de São Paulo?

Carlos Sulzer csulzer@terra.com.br

Santos

COMBATE ÀS ‘FAKE NEWS’

A Justiça Eleitoral brasileira, capitaneada pelo superministro Alexandre de Morais, tem combatido ferozmente as fake news. Atualmente, depara-se com o horário político do segundo turno. Como acreditar nas promessas dos candidatos e nas pesquisas eleitorais, se as únicas verdades são os números de inscrição de suas candidaturas? Como fomos impedidos de chamar o candidato corrupto de “ladrão”, só nos resta chamar todos os ladrões de Lula. Os brasileiros estão dormindo, e quando acordarem será tarde demais.

João Ernesto Varallo jevarallo@hotmail.com

São Paulo

HORA DE MUDAR O HINO?

Censuras em série do TSE são certamente a maior novidade desta eleição. E, coincidentemente, quase sempre contra o mesmo lado. Coisas que não podem ser ditas e coisas que não podem ser ouvidas. O que os brasileiros acham dessas práticas? Talvez tenha chegado a hora de mudar o hino em que pedimos à liberdade para abrir suas asas sobre nós e para que possamos ouvir a sua voz.

Jorge Alberto Nurkin jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

PESQUISAS ELEITORAIS

Pesquisa eleitoral só é confiável quando a margem de erro é de 50% para mais ou para menos.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

LIBERDADE DE IMPRENSA E ABUSOS

A liberdade é um direito sagrado e inalienável. Mas a liberdade não é absoluta, porque, como direito que é, deve respeitar outros direitos, inclusive os que versem sobre terceiros e suas regalias. Assim, a liberdade de imprensa também precisa respeitar determinados limites, especialmente aqueles destinados a proteger a intimidade da pessoa humana e as leis que se dirigem à proteção de seus dados e características íntimas. A nossa Carta Magna consagra a liberdade de imprensa como pilar da democracia, regulando-a de forma clara e cristalina. Não pode, pois, adquirir validade nem constitucionalidade o controle da mídia travestido em ações tendentes a arrolhar a imprensa. Muito menos pode adquirir validade o impedimento de veiculação de temas legais e a censura de notícias que podem afetar os poderes dominantes. A liberdade de imprensa, como suporte da democracia e garantia da pessoa humana, não pode ficar sujeita aos humores governamentais nem pode ser mercadoria objeto de transações diversas. E porque não tem preço e não pode ser consumida, nem gasta, nem entregue em troca de outros bens ou valores. É um valor abstrato inalienável e intocável como garantia para o desenvolvimento pleno do ser humano.

José Carlos de Carvalho Carneiro carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

RENOVAÇÃO POLÍTICA

Passadas as eleições dos membros do Congresso Nacional e das Assembleias Estaduais, é o momento para discutir o formato da renovação política. Tomando o Congresso como base, dos 459 membros que tentaram a reeleição, 292 deles foram reconduzidos ao cargo, ou seja, 63,6%. Segundo especialistas, isso se dá pelo instituto da reeleição sem limites, que dá poderes ao político de se perpetuar no cargo. É o caso do “rei das emendas”, o deputado Átila Lins (PSD-AM), que conseguiu o seu nono mandato ininterrupto, somados a outros três como parlamentar estadual.

Jorge de Jesus Longato financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim