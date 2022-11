Eleição presidencial

Torcida contra

É da natureza humana não desejar felicidade plena a quem optou por um caminho que diverge, ainda que muito pouco, do seu. Para contrariar esse impulso natural, é preciso espírito altruísta, amor à Pátria e abnegação. Infelizmente, Bolsonaro e seus apoiadores não têm nenhuma dessas qualidades. Encerrada a eleição, o presidente demorou quase dois dias para se dirigir à Nação e ao menos agradecer os votos que recebeu. Enquanto isso, caminhoneiros bolsonaristas interditaram rodovias em cerca de 11 Estados, ignorando que o Brasil é um só e que atentar contra ele é atentar contra todos nós. Nunca votei no PT nem em Lula, mas, como patriota que ama esta nação, meu dever é torcer para que o próximo governo seja bem-sucedido. Desejar ou torcer para que Lula faça um péssimo governo, como fazem Bolsonaro e seus seguidores, é torcer contra o próprio país.

Luciano de Oliveira e Silva

São Paulo

Todos perdemos

Com uma diferença historicamente apertada, Lula foi eleito para um terceiro mandato, mas que não se enganem petistas e bolsonaristas: levou aquele cuja rejeição era infimamente menor. O eleitor brasileiro, apesar de diversas opções, elegeu em 1º turno o candidato oculto populismo, que na figura de um ou de outro, lamentavelmente, preside o País desde 2003. As opções do 2º turno se deram só no detalhe: populista de direita x populista de esquerda. Trocando em miúdos, Dilma Rousseff foi profética quando afirmou que “quem ganhou ou quem perdeu não ganhou nem perdeu, todo mundo perdeu”. Fosse qual fosse o resultado, reconhecemos nossa infantilização política, nossa imaturidade no entendimento do processo democrático. E assim caminha a apaixonada nação brasileira, entre ganhos e perdas, agressões e protestos, que de um lado a outro inflamam a desordem e o atraso, vindos apenas de suas equivocadas escolhas. Deem as mãos, todos nós perdemos.

Ana Silvia F. P. P. Machado

São Paulo

Frente ampla

O PT e Lula não têm hoje a credibilidade de outrora. Os assaltos às estatais, a falácia da nova matriz econômica, o descrédito da imprensa, a perversão do diálogo e a subversão de inúmeros princípios republicanos estão na conta do partido. Tampouco é filigrana elencar os valores que se estava a combater ao optar pelo retorno do PT. A frente ampla à Diretas Já!, se bem-sucedida, garantirá a reversão dos desvarios dos últimos quatro anos. Não existem e jamais existirão dois Brasis. Pela União e para a união, precisamos de uma geringonça.

Jorge Neto

João Pessoa

Ponto fraco

Qual o ponto fraco do futuro governo Lula? Ideias que não funcionam? Uma equipe corrupta? Aparelhamento do Estado? Um Congresso desfavorável? Conjuntura mundial adversa? Promessas que ele não tem como cumprir? Conflitos internos de sua base? Imprensa aliada que perdeu credibilidade? Metade dos brasileiros que o deplora profundamente? Para mim, o principal ponto fraco é o relógio. Quando se rola ladeira abaixo, a cada minuto a velocidade aumenta num crescente. Assim, faço votos de que aproveite bem os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Depois do carnaval, o ano de 2023 vai começar.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

Vacinação

Contra a obrigatoriedade

O então ministro Tarcísio de Freitas viajou meses em caminhão pelo Norte do País para avaliar os problemas dos motoristas na BR-163. Louvável, assim como é a afirmação dele de que vai estudar profundamente a privatização da Sabesp, o uso de câmeras em policiais e outros temas polêmicos, antes de decidir. Lembrou-me JK, que dizia não ter compromisso com seus erros. Eu esperava, no mínimo, atitude semelhante quanto à obrigatoriedade de vacinação de crianças. Mas não, Tarcísio se diz contrário à obrigatoriedade da vacinação. Desmontar um dos poucos sistemas que nos orgulham no combate a doenças num país pobre como o nosso chega a ser criminoso. Não consigo ver nenhum argumento convincente para respaldar esse questionamento. Espero que o governador Tarcísio de Freitas reveja essa afirmação.

Anna Maria Simonsen Stolf,

ex-professora do Instituto de Medicina Tropical/FMUSP e do Instituto de Ciências Biomédicas da USP

São Paulo

PERSONALIDADE DO ANO

Diante da absoluta incompetência do presidente da República frente às responsabilidades básicas do cargo, flertando quase que invariavelmente com o caos, é forçoso reconhecer que nosso presidente em exercício e personalidade do ano chama-se Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Goste-se ou não do ministro, é quem tem tido a efetiva iniciativa e responsabilidade de tomar decisões. Ou seja, tem pulso.

Rui Tavares Maluf

São Paulo

QUEM MANDA

Lula da Silva é o novo presidente da República, mas quem manda é Alexandre de Moraes. Nunca antes na história deste país se viu coisa igual.

J. A. Muller

Avaré

RESPONSABILIZAÇÃO

É mais que correta a decisão de Alexandre de Moraes em determinar o fim dos bloqueios das estradas, pois trata-se de crime puro e simples de uma parte de bolsonaristas radicais que, como seu maior incentivador, desrespeita as regras e as leis, no caso, as eleições limpas em que o atual presidente foi derrotado. Mas não basta ordenar o desbloqueio, é preciso responsabilizar judicialmente quem está executando-os.

Marcos Barbosa

Casa Branca

INOCENTES ÚTEIS

Ante a inércia do governo atual contra o bloqueio das estradas por caminhoneiros bolsonaristas, o ministro Alexandre de Moraes impôs aos que se acham acima da Constituição as penalidades previstas em lei com pesadas multas. O triste desse episódio é que a maioria dos manifestantes são inocentes úteis acreditando em seus líderes e nas publicações do Telegram – um serviço de mensagens instantâneas baseado na nuvem, portanto, imune à nossa legislação. Por isso é o preferido pelos que criam falsas notícias. O ministro aplicou um antídoto legal ao premiar com pesadas multas àqueles que "acham" que podem obedecer a falsas notícias sem procurar saber se são falsas ou não. O mesmo se aplica às autoridades coniventes que não cumprem com o seu dever.

Gilberto Pacini

São Paulo

PERFIL DE PACIFICADOR

Os editoriais sobre o dever do próximo presidente de pacificar o País são de gritante ingenuidade (Lula tem o dever de arrefecer os ânimos

e Por uma transição pacífica, 30/10 e 1/11, A3). Pensar que Lula da Silva, a despeito do que diz, vai promover essa pacificação, é uma ilusão. Quem falsamente acusou FHC de transmitir uma herança maldita e, recentemente, Michel Temer de ser golpista; quem estimulou o "nós contra eles"; quem jamais admitiu nem se desculpou pelas falcatruas dos governos petistas não tem perfil de pacificador.

F. G. Salgado Cesar

Guarujá

SILÊNCIO DE JAIR

Se o presidente Jair Bolsonaro tivesse adotado durante o seu mandato o silêncio que fez após a derrota na eleição, com certeza estaria reeleito com maioria esmagadora. Essa é a lição que fica para um boquirroto que não soube tirar proveito de tudo o que as circunstâncias lhe ofereceram.

João Israel Neiva

Cabo Frio (RJ)

DIGNIDADE

Por onde anda aquele homem forte e valentão? E até quando Bolsonaro pretende continuar recluso, agindo de forma infantil e covarde? Perder ou ganhar é parte do jogo. Se enfrentou essa eleição de forma digna e limpa, não deve se envergonhar de sua derrota. Saber reconhecer a derrota é a dignidade de um homem. E, independentemente do resultado da eleição, ainda é o presidente do Brasil até o último dia de dezembro deste ano e deve cumprir a sua última tarefa de entregar o Brasil ao novo presidente. Espero que cumpra a obrigação com dignidade.

Tomomasa Yano

Campinas

ALCKMIN

James Carville, estrategista político de Bill Clinton, em sua vitória contra George H. W. Bush nas eleições presidenciais dos EUA, em 1992, estabeleceu o "leitmotiv", ou assunto primordial da exitosa campanha, através da histórica exclamação: "It’s the economy, stupid!" ("É a economia, estúpido!"). Ouvidos atentos em breve escutarão entre os círculos direitistas mais articulados e influentes – para os quais Jair Bolsonaro se tornou um estorvo, por ter ressuscitado Lula e o PT –, como proselitismo furtivo, cerne e ponto focal na tentativa de derrubada do futuro presidente, a seguinte exclamação: "É (Geraldo) Alckmin, estúpido!". Que Lula se preocupe em colocar sempre porções pequenas de chuchu em seu prato, para não engasgar.

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte

NÃO SERÁ GOLPE

O tom dos discursos do agora presidente eleito Lula foi amplamente conciliador e pacificador e os brasileiros de bem desejam sinceramente que suas belas palavras se transformem em ações. Mas há um detalhe que precisa ser devidamente esclarecido. No último debate antes da eleição, em 28/10, Lula mais uma vez chamou o ex-presidente Michel Temer de golpista acusando-o de ter colaborado para o impeachment de Dilma Rousseff. Como já foi exaustivamente debatido e esclarecido, foi a própria ex-presidente quem construiu as condições que culminaram no seu impedimento, e a ascensão de Temer à Presidência obedeceu rigorosamente a ordem constitucional. Não houve nenhum golpe, e se Lula e o PT se arrependeram de ter composto chapa com Temer, é outra história. Portanto, é bom ficar claro desde já: caso o próximo mandato de Lula seja interrompido, quem assumirá a Presidência será Gerado Alckmin. E não será golpe.

Luciano Harary

​São Paulo

OPOSIÇÃO AGUERRIDA

A equipe inicial de um presidente que assume é muito importante para expor credibilidade ao governo que se inicia. No caso brasileiro, isso se torna fundamental, já que não há planos com que possamos nos basear para uma avaliação mais criteriosa das intenções, ações ou criações que serão implementadas. Hoje, nada se sabe sobre o que Lula fará além de projetar seu próprio nome como líder mundial das esquerdas. Falar está longe do fazer. Lula nunca fez um mea culpa concreto de falhas que lhe são atribuídas. Parte significativa da população não consegue entender como foi isentado de culpabilidades julgadas em várias instâncias por juízes indicados por ele ou seu partido e que não se sentiram impedidos de emitir o julgamento. O revanchismo da mágoa que o acompanha fica mais explícito quando fala em seus discursos que opositores não acertaram a cabeça da cobra. Seus desafios à governabilidade do País não serão, portanto, desprezíveis, porque desta vez encontrará uma oposição mais aguerrida e organizada. Que mantenha os pés no chão e a cabeça, pensando no futuro próspero deste país, para o bem de todos nós e dele proprio.

Sergio Holl Lara

Indaiatuba

CONVITE À INEFICIÊNCIA

Na minha opinião, a pessoa que acabou de ser eleita, assim como seu antecessor, não assumiu qualquer compromisso concreto em relação ao real desenvolvimento econômico e social do Brasil, mas sim com a conquista do poder em si. O resto é apenas discurso de campanha. O que provavelmente teremos no futuro governo será um enorme aumento dos gastos públicos, acompanhado do inchaço de Ministérios, secretarias, empresas públicas e, claro, cargos de confiança. Esse convite à ineficiência, além de outras práticas condenáveis como o orçamento secreto, será vendido à imprensa e à população como um governo de coalizão. O inevitável fracasso dessas políticas para melhorar a catastrófica situação do povo brasileiro sempre poderá ser explicado como uma herança maldita do governo anterior, que impediu o governo eleito em 2022 de agir a contento. Por outro lado, o que impedirá o novo governo de financiar obras em outros países amigos com o dinheiro do contribuinte brasileiro, como aconteceu no passado? Ou impor uma agenda retrógrada que não deu certo em nenhuma outra nação do mundo? Não vi o editorial Lula não ganhou um cheque em branco (Estado, 1/11, A3) tocar nesses pontos relevantes. A própria imprensa poderá sofrer, no futuro, censura nas suas manifestações caso estas desagradem o governo ou mostrem fatos e eventos que este prefira ocultar. Já repararam que não há qualquer compromisso por escrito do governo eleito em contrário? Enfim, o que se vê é que o Brasil está num verdadeiro atoleiro econômico e moral desde 2014, do qual ainda não se levantou. Pelo jeito, na melhor das hipóteses só teremos propostas concretas para melhorar a triste situação econômica e social do País se vier dos candidatos ao governo que será eleito no pleito de 2026, e olhe lá. Tristes trópicos.

Fernando T.H.F. Machado

São Paulo

GOVERNO SEM FACÇÕES

O presidente eleito sabe bem que as pretensões e vontades do PT não coincidem com as aspirações de centro-direita, campo ideológico que congrega, atualmente, número considerável de empresários e investidores, além de formadores de opinião. Assim, compactuar, por exemplo, com invasões de terra, de propriedades públicas e privadas, não fará o desejo de importante camada de adesão para o governo eleito. A maioria dos brasileiros deseja o respeito à lei, ao direito de propriedade, à liberdade de expressão e de manifestação, em resumo, deseja que a nossa Carta Magna seja respeitada e seguida.

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

TRANSPARÊNCIA

Certo missivista disse que Lula poderá recuperar a transparência do governo. Dado o que vimos entre 2003 e agosto de 2016, a probabilidade de isso acontecer beira a zero.

Marcelo Melgaço

Goiânia

APOIO VIGILANTE

Votei em branco e desde o resultado final, embora eu não goste nada, nada da esquerda política, me posicionei como democrata, desejando que o novo governo faça um bom mandado, e aguardando para criticar se/quando ele escorregar feio. Este deveria ser um momento de apoio vigilante. Inquieta-me a imediata mobilização do centro e da direita para formar novos polos de poder. Será que é hora para começar a "dividir" de novo? A cola que uniu ainda nem secou. Todo mundo já pensando em 2024 e 2026? Que raio de política? Tudo de novo? Gostam de sangue?

Sandra Maria Gonçalves

São Paulo

A PACIFICAÇÃO DO BRASIL

A notícia sobre as ofensas racistas de alunos de uma escola de elite de São Paulo, e o conteúdo do site desses alunos com suástica e fotos de Hitler e Mussolini, mostra o problema que temos no Brasil, causado pelas atitudes e discursos do Bolsonaro de que "não vai cumprir a decisão do STF", e seus apoiadores, como a deputada Carla Zambelli, que ignora "conscientemente" a decisão do TSE sobre porte de armas. Entretanto, nenhum governo é capaz de pacificar o País se as pessoas não acreditam nisso. Eis o problema: a polarização é tanta que pessoas dos dois "campos" acreditam que são os donos da verdade e os outros, errados, podem ser ameaçados, hostilizados ou assassinados, como já aconteceu. Se essas pessoas são cristãs, basta ler e aplicar os ensinamentos da Bíblia. Se não são, basta lembrar que você é livre (de se expressar, agir) até o ponto de não causar nenhum prejuízo a terceiros ou à sociedade. Oremos.

Omar El Seoud

São Paulo