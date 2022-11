Transição de governo

Lula 3.0

A manchete Interesses políticos fazem oposição a Lula arrefecer antes mesmo da posse (primeira página), e o editorial Falta compromisso de seriedade fiscal (A3), de 5/11, deixam claro que, nem bem as urnas esfriaram, o recém-eleito da Lulândia já começou a implantar o anualão, versão anual por bancada que vai substituir o “saudoso mensalão”, de pagamentos mensais por parlamentar. O resumo da ópera é: ambos representam a compra implícita de parlamentares em troca de apoio. É como se um dirigente de um clube de futebol, antes de o time entrar em campo, saísse comprando o juiz e os bandeirinhas, além do goleiro e dos zagueiros do time adversário. E tudo isso para gáudio do Centrão, que já esfrega as mãos, babando. E o eleito nem tomou posse ainda. Aí está uma bela amostra da versão Lula 3.0 que vai ser lançada em 1/1/2023.

José Claudio Marmo Rizzo

São Paulo

Fidelidade nos partidos

O novo governo nem começou e há indícios de que muitos deputados mudarão de lado. Ouvi o deputado Carlos Jordy (PL-RJ) dizer que, se tal fato ocorrer, esses parlamentares serão expulsos. Ora essa, quando foi diferente? Desde quando há fidelidade nos partidos? Todas as siglas são vendáveis e compráveis, basta uma boa proposta. De minha parte, não reelegi ninguém, votei em novos candidatos e vou fiscalizar o que farão. Ou apostamos em novos parlamentares ou continuaremos a sustentar parasitas.

Izabel Avallone

São Paulo

Campo de girassóis

Quando observo os movimentos políticos pós-eleições, mais particularmente o do Centrão, lembro-me dos grandes campos de girassóis, que tive a oportunidade de conhecer e admirar o incondicional movimento das flores em busca permanente do Sol. Na comparação, apenas uma diferença: o Sol, no mundo político, é o dinheiro e o poder. Assim como os girassóis, os políticos também não perdem tempo.

Iaci Rios

Santo André

Orçamento secreto

Do jeito que está pintando, a emenda do relator logo vai virar emenda do delator.

Luiz Henrique Penchiari Jr.

Vinhedo

Último afago

A ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina, em sua entrevista ao Estadão (5/11, A16), deve estar fazendo um último afago no candidato derrotado. Jair Bolsonaro teve o papel de acordar a direita, mas não é seu melhor representante nem tem capacidade de liderá-la sem tumulto. Um líder mais competente e menos agitador continuará a aglutinar as forças da direita, sem a rejeição e a repulsa que o Mito causou em seu mandato. A direita foi derrotada por causa de Bolsonaro, e o agro vai bem apesar de Bolsonaro. Deixá-lo quieto na mansão do Lago Sul vai fazer bem para o Brasil.

Flávio Madureira Padula

São Paulo

‘Já Vai Tarde’

Leio que o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi ofendido por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira, em Santa Catarina, quando jantava com amigos. Em sã consciência, há que afirmar que essa atitude é abjeta, um vitupério e mesmo um vilipêndio. Entretanto, poderia até existir uma atenuante, data vênia, se for trazido à luz que o ministro do STF utilizou as redes sociais para recomendar aos seguidores a música Já Vai Tarde, do grupo de samba Mania de Ser, às vésperas do segundo turno da eleição presidencial. Uma clara alusão ao presidente Bolsonaro. Ministro Barroso, “quem com ferro fere com ferro será ferido”.

Junios Paes Leme

Santos

Saber vencer

Ouso discordar da forma zombeteira ou sarcástica com que eleitores do PT estão se manifestando em relação aos vencidos. As reações transparecem desejo de tripudiar, até de humilhar o adversário derrotado. Tem um quê de arrogância e podem aprofundar o abismo, quando deveríamos buscar o contrário. Fala-se muito em saber perder, mas saber vencer é tão importante quanto. Ou mais.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

TARDE DEMAIS

Empresários deram carta branca a Lula da Silva e agora pedem para que seja mantida a reforma trabalhista, que não aconteçam invasões de terras e que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) não financie obras no exterior. Acordaram tarde, depois não adianta chorar.

J. A. Muller

Avaré

BLACK FRIDAY

A Nação pode dormir em paz, pois se tem um presidente que, comprovadamente, sabe "negociar" com deputados e senadores, esse presidente é Lula. Valdemar da Costa Neto e outros conhecem bem as "técnicas" de negociação lulistas. Também sabem que, como acontecia quando grupos assaltavam bancos, "ferido/caído não tem ajuda". Se um ou outro se deixar pegar pela Polícia Federal, será abandonado pelo comprador. E vamos aproveitar para negociar apoio porque estamos no mês da Black Friday. Depois o preço sobe.

Celso Francisco Álvares Leite

CONGRESSO

E alguém ainda está em dúvida de que o Congresso é mercenário? O Congresso brasileiro sempre foi e será aliado de quem distribui o dinheiro. Ali só tem mercenário, ninguém pensa no País.

Renato Maia

Prados (MG)

CORTES

Por que todos governantes só pensam em aumentar a arrecadação? Só querem mais dinheiro. Por que não uma PEC para cortar gastos? Cortar na carne. Cortar tudo o que for possível. Cortar mordomias. Cortar carros, cargos, viagens, planos de saúde especiais, assessores desnecessários. Cortar, cortar, cortar. Simples assim: cortar despesas.

Helton Perillo Ferreira Leite

Lorena

POUCO IMPORTA O NOME

Se é Auxílio Brasil ou Bolsa Família, pouco importa. O que interessa é que as pessoas necessitam urgentemente desses recursos para botar comida em casa. A parte boa da proposta de Lula é a exigência de que o benefício só será concedido com a comprovação de vacina atualizada e matrícula da criança na escola. Essa ideia deveria ser estendida aos negacionistas de plantão contrários a todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Fica a dica.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

GOVERNO CONJUNTO

Geraldo Alckmin tem demonstrado, como sempre, sua eficiência no trato da coisa pública, e a sua intermediação nos contatos da transição entre governos tem sido bastante importante, porque, em processo assim, deve preponderar a ponderação e a comunicação explícitas, o que tem demonstrado suficientemente, tanto que as soluções buscadas estão sendo estudadas com profundidade e embasamento jurídico, como são os casos de Proposta de Emenda à Constituição ou de Medida Provisória. Assim, como disse Lula ao escolher Alckmin, um governo conjunto seria bastante proveitoso para o Brasil. E a demonstração já começou.

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

CONCILIAR PARA GOVERNAR

Parabéns ao professor Miguel Reale Júnior pelo seu texto Não há dois Brasis (Estado, 5/11, A8), em que retoma a fala do presidente Lula em seu discurso de vencedor da acirrada disputa eleitoral: "Não existem dois Brasis, somos apenas um único povo, uma nação". Acredito que uma boa expressão que pode sintetizar o maior desafio que ele tem – nós temos – pela frente seja "conciliar para governar". Arrefecer os ânimos, pacificar, unir são alguns sinônimos da tarefa principal que lhe – nos – cabe e me faz lembrar a oração atribuída a São Francisco de Assis: "Onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união". Dentro da diversidade e do pluralismo que nos caracterizam, a boa vontade nos transforme em instrumentos e portadores da paz, condição para a construção de um país justo, inclusivo, fraterno, solidário e menos desigual.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

OJERIZA AO PT

Sobre o artigo do dr. Miguel Reale Jr. ("Quais as razões para estar tão incrustada na sociedade a ojeriza ao PT?"), gostaria de, humilde e respeitosamente, dizer que não concordo que os eleitores de Jair Bolsonaro não se espantaram com os 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. O que aconteceu foi que nós, não bolsonaristas, tivemos de optar entre petrolão, mensalão, Gamecorp, triplex do Guarujá e sítio de Atibaia, de um lado, e rachadinhas e 51 imóveis, do outro. Também discordo de que o início da ojeriza ao PT tenha começado com a eleição de Lula. Começou, no meu caso, quando o PT rejeitou o texto da Constituição de 1988. Seguiu-se com a oposição sistemática ao governo de Mário Covas, culminando com sua agressão física na greve dos professores de São Paulo no ano 2000, quando ele visitava a Secretaria da Educação na Praça da República, onde os professores estavam acampados. Isso depois de ele ter feito campanha e pedido votos para Lula na eleição de 1989. Depois veio o governo Itamar Franco, que convocou todos os partidos a fazerem parte de uma frente ampla, face ao desastre do impedimento de Fernando Collor. Qual foi a postura do PT? Negou-se a participar e, além disso, puniu com expulsão seus integrantes que se dispuseram a ajudar o País naquele grave episódio (Luiza Erundina como prova). Em seguida veio o combate ao Plano Real e a seu criador, o futuro presidente Fernando Henrique Cardoso, que nunca pôde contar com a menor ajuda desse partido para aprovação de qualquer projeto em prol do Brasil, além de ser acusado de ter deixado a tal "herança maldita". Nesse mesmo período, incentivou as invasões no campo e nas cidades, sendo que essas invasões curiosamente desapareciam quando de governos do PT (federal, estadual ou municipal). Ou seja, trata-se de um partido que só aceita negociar se essa negociação for em seu próprio e exclusivo benefício; do contrário, nada feito. Para mim, são razões mais do que suficientes para termos e mantermos a ojeriza ao PT.

Marco Antônio Barros

São Paulo

VERDADEIROS BRASIS

Estatisticamente, os dois Brasis não são esquerda e direita, corrupção/presidiário e genocida, é só olhar para o mapa da votação, que está na cara: são o Nordeste e o resto do País. Lula traz orgulho para os nordestinos, ele é de lá, era pobre e de pouco estudo, mas foi presidente da República. No outro Brasil, encontra-se mais uma classe média que conseguiu adquirir uma casa, um carro e ter filhos em escolas particulares. Estatisticamente, se defendem de um frágil sentimento de autoestima, promovendo, pelo que adquiriram, um sentimento de superioridade. Quem é superior precisa da existência de um inferior, no caso, os nordestinos. Fica insuportável para essa classe média que Lula quebre a defesa psicológica, triunfando. Isso explica por que Bolsonaro aumentou a votação no segundo turno, apesar de tudo de grave que vinha aparecendo contra ele. Aumentou por causa do triunfo de Lula no primeiro turno.

Wilson de Campos Vieira

São Paulo

PAPEL DE COADJUVANTE

O céu conspira a favor do povo brasileiro! Lula se retira para descanso enquanto bolsonaristas marginais e aloprados fecham estradas e se põem à frente de quartéis pedindo intervenção militar para voltarmos à ditadura. Políticos que só pensam em seus próprios benefícios mostram suas baixezas. Bolsonaro já é carta fora do baralho. Nem passeio de jet ski e motociata faz mais o imbrochável? Não tem capacidade para liderar nada. Lula voltará novinho em folha, pronto para fazer o que tem que ser feito e levar nosso país a ser respeitado no mundo outra vez. O PT, desta vez, terá que se contentar em ser coadjuvante junto a outros partidos para sairmos desse descalabro a que fomos submetidos pela família Bolsonaro, Augusto Aras e Arthur Lira.

Cecilia Centurión

São Paulo

GOLPISTAS

Tenho recebido mensagens apócrifas pregando intervenção militar em momento em que tivemos eleições livres e seguras. O presidente escolhido pode não ser o meu preferido, mas foi eleito em eleições limpas e nos termos da Constituição, não há o que contestar. Tenho certeza de que os que ainda se rebelam, em sua maioria, nunca entraram em um quartel, desconhecem a nossa Constituição e, muitas vezes, livraram-se do dever constitucional de servir ao País por vias escusas. Por oportuno, defendo a igualdade de direitos de igualdade para ambos os gêneros, inclusive o de obrigatoriedade quanto ao serviço militar.

Carlos Gonçalves de Faria

São Paulo

'ARROUBOS PÓS-ELEIÇÕES'

Que tipo de gente é essa que não só expulsa um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), agredindo-o com palavras e o constrangendo até sair do restaurante onde estava, como o perseguindo ferozmente até a residência onde era hóspede? Isso aconteceu em Santa Catarina, o Estado mais bolsonarista do País. Deve ser muito difícil a vida dos catarinenses que não compactuam com tais atos delinquenciais. Esses bolsonaristas precisam entender que Hitler e sua doutrina supremacista é coisa do passado, felizmente, e permanecer em seus rastros com atitudes que fazem lembrar uma perseguição nazista não deveria ser aceito pelas autoridades locais como simplesmente "arroubos pós-eleições", mas sim como crime passível de cadeia, pois o ocorrido se deu contra um membro da mais alta Corte do País, mas não poderia ser tolerado contra ninguém, jamais. Onde estão as autoridades de Porto Belo, no litoral, onde esse episódio revoltante ocorreu? Minha total solidariedade ao ministro Luís Roberto Barroso.

Eliana França Leme

Campinas

PODER JUDICIÁRIO

Os Estados Unidos precisam processar, julgar e condenar Donald Trump pelo ataque que ele promoveu contra a democracia. Trump ordenou a invasão do Capitólio, desarmou as defesas da instituição e se tornou mandante, cúmplice e conivente com as mortes que ocorreram, inclusive de policiais no cumprimento do dever. O Brasil fez um papelão no julgamento do ex-presidente Lula, e a mais alta Corte de Justiça assistiu calada a um processo eivado de irregularidades graves para só depois de anos anular todo o julgamento. Lula foi reeleito presidente da República, apesar de tudo o que pesa contra ele, e deveria ter sido submetido a um novo julgamento. O ainda presidente Bolsonaro deve responder por todos os crimes que cometeu na sua catastrófica passagem pela Presidência da República. O papel do Poder Judiciário é cada vez mais importante em países onde os próprios governantes atacam a democracia.

Mário Barilá Filho

São Paulo

AVIÃO DA FAB

Avião da FAB e dois corpos são encontrados em Santa Catarina (5/11). Segundo matéria publicada do Estadão, "o modelo T-25 é utilizado para voos de instrução e estava em uma sessão de treinamento, com dois militares a bordo, no momento em que desapareceu". É normal uma aeronave da Academia da Força Aérea (AFA) de Pirassununga (interior de São Paulo) sair com dois militares a bordo, para "uma sessão de treinamento", e se deslocar até Santa Catarina? Sei lá...

Maria Carmen Del Bel Tunes

Americana

COPA DO MUNDO

A lista de Tite para a Copa do Catar é capenga, injusta e deplorável sem o meia Paulo Henrique Ganso.

Vicente Limongi Netto

Brasília