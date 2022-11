Transição de governo

Alguém precisa dizer a Lula que a eleição acabou e que ele tem de descer do palanque. Na quinta-feira (10/11), o presidente eleito fez um discurso criticando aqueles que pedem a “tal estabilidade fiscal” e responsabilidade com “teto de gastos” – tudo o que não deveria falar neste momento difícil em que se encontram as contas públicas, diante da bomba fiscal que vai cair no colo do novo governo em 2023, a herança maldita de Bolsonaro. A fala desconectada da realidade e irresponsável de Lula assustou investidores, o mercado: a Bolsa de Valores chegou a cair quase 4% e o dólar subiu acima de 4%. Ora, o petista precisa entender que não vai assumir o governo da forma organizada que a gestão de FHC lhe deixou, e menos ainda vai ter à sua mercê uma economia mundial com crescimento vigoroso, tal como teve em seus mandatos anteriores. A economia global está às portas de uma recessão, e o Brasil não vai passar incólume a isso. Com seu discurso, Lula indica à Nação que vai gastar de forma desordenada, como se dinheiro desse em árvore. Se realmente deseja pacificar o País, Lula precisa urgentemente indicar um nome pró-mercado para o Ministério da Fazenda, porque sem responsabilidade fiscal não haverá reajuste acima da inflação para o salário mínimo, tampouco redução da pobreza ou mais verbas para educação e saúde. Precisamos de um governo sereno e sensato, ou os próximos anos serão de mais retrocesso e voo de galinha.

Discurso com lágrimas

Para ser engenheiro, é necessário ter o Crea; advogado, a OAB; médico, o CRM. Para ser motorista, é preciso ter CNH; piloto de avião, o brevê. E para ser presidente da República do Brasil: ser brasileiro nato, ter mais de 35 anos, ser eleitor, ter domicílio eleitoral no Brasil, ser filiado a um partido político e saber ser eloquente para dizer palavras que comovem e que possam produzir lágrimas, muitas lágrimas.

De volta às trevas?

Lula anunciou, até ser eleito, que promoveria uma gestão austera das contas públicas, ao mesmo tempo que prometia auxílios aos pobres, e de forma perene. Agora, o discurso parece dar as costas à responsabilidade fiscal, com a PEC de R$ 200 bilhões nos remetendo às trevas, como foram o segundo mandato de Lula e a trágica gestão de Dilma com suas pedaladas. Em nenhum momento se fala em privatizar de verdade, em reformar o Estado, reduzindo a máquina, enfim, em achar meios sensatos e responsáveis para a conta fechar. Nada se aprende com os erros de sempre.

Os nervos do mercado

Disse a afamada filósofa que “quando Lula fala, o mundo se ilumina”. E não foi pelo bafo que as luzes financeiras tremelicaram no final da semana. Mas quem se importa? Quem?

A lua de mel do novo governo acabou antes do casamento.

Contas em ordem

Caro presidente eleito Lula, sem meta de inflação não há crescimento econômico, mas inflação, dólar e juros altos, que os pobres pagam. Sem disciplina fiscal, idem, idem, idem. Vivemos num mundo capitalista, está ligado? Ataque as renúncias fiscais, se quiser gastar mais. E faça a reforma tributária.

Onde a corda arrebenta

O futuro presidente ainda não acordou nem percebeu que seu discurso de quinta-feira, na sede de trabalho da equipe de transição de governo, está anacrônico. O dólar disparou e a Petrobras está derretendo. Ele não entendeu que sua idade e sua experiência são o que precisa fundamentar suas diretrizes de governo. Sem a economia em ordem, estável e equilibrada, nada acontecerá, ou, na verdade, os pobres – justamente eles – é que sofrerão mais do que já estão sofrendo.

Déjà-vu

Paulo Bernardo, Guido Mantega, Paulo Okamoto, etc., fazem parte da equipe de transição de Lula. Só falta colocar Sergio Moro no cenário, e estaremos começando tudo de novo. Parece que o Brasil não tem jeito!

FALANDO PELOS COTOVELOS

Normais a empolgação e a euforia do presidente eleito. Acerta criando pontes, desde logo, para garantir o auxílio de R$ 600 do Bolsa Família e o aumento do salário mínimo. Lula da Silva sabe que as desigualdades sociais são estarrecedoras, mas tem horas que precisa frear a língua. Falou pelos cotovelos na primeira aparição no QG da transição e acabou falando tolice. Economia não é a praia de Lula. A assessoria precisa resguardar o futuro chefe da Nação de novos tropeços. Pega mal desde cedo e dá munição para adversários. Radares do mundo de olho nos passos e ações do próximo presidente do Brasil. No geral, os passos de Lula foram corretos. As visitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e aos presidentes da Câmara e do Senado foram marcantes e republicanas. Atencioso e paciente com repórteres, sinal de que Lula não vai repetir as ações destemperadas do atual presidente. Lula tem consciência de que é hora de somar e não dividir. O permanente diálogo entre os Poderes pavimentam êxitos e fortalecem a governabilidade.

RAPOSA POLÍTICA

Eufórico com a vitória, Lula desandou a recitar seu velho besteirol, fazendo a Bolsa cair e o dólar subir. Essa tal de responsabilidade fiscal, que é a base da sustentabilidade econômica, para Lula não é tão importante. Voltou a chorar em público, como já fez em outros carnavais, como forma de buscar apoio para seu programa de governo. Lula é a típica raposa política travestida de bom moço.

RESPONSABILIDADE COM O DINHEIRO PÚBLICO

Se Lula tivesse alguma responsabilidade com o dinheiro público, teria permitido, para dizer o mínimo, esquemas "democráticos e honestos" como o mensalão e o petrolão? Todos sabíamos quanta responsabilidade Lula tem com a democracia e o dinheiro público.

SOBE E DESCE

Lula sabe muito bem que suas falas como presidente da República vão repercutir no mercado. O mercado aproveita as falas do presidente para especular, simples assim. A turma da Faria Lima já deveria saber de cor e salteado todas as bobagens que serão ditas pelo bom e velho Lula. Quem for esperto aproveita para ganhar muito dinheiro com o sobe e desce do dólar e da Bolsa. Agora, se Lula realizar alguma das bobagens que ele fala, se nomear a nulidade Fernando Haddad para ser ministro da Fazenda, aí a casa cai.

LUCRO PARA OS POBRES

Lula, num crescendo, vai amando sua própria performance e, como um bom ator, chega ao choro. Esquece que sua fala é de presidente e não de candidato, e que reflete nas expectativas do mercado que até agora não sabe qual o real caminho que vai seguir seu governo. Ao mesmo tempo, coloca Guido Mantega, o artífice da derrocada do governo Dilma Rousseff, na equipe de transição na pasta do Planejamento. Onde está a equipe da frente ampla? Espero ardentemente que Geraldo Alckmin não seja o Eduardo Pazuello de Lula, relação em que um manda e o outro obedece. Pisou na bola, presidente. Pare de falar de Jair Bolsonaro, que já era, cuide com o que fala e respeite os eleitores que votaram em você para salvar a democracia. Os pobres lucram com a responsabilidade fiscal também.

VERBORRÁGICO

O presidente Lula acaba de entrar e já começa destruir a economia, não sei se combinado com os investidores, ou se é só descontrole verborrágico e egocentrismo. Ao invés de ir viajar, sumir até o Réveillon, fica descontroladamente falando, chorando sem cessar. E seus "papagaios de pirata" ficam como bonecos de mola fazendo "sim" com a cabeça aflitivamente, deixando ele falar e falar até explodir a Bolsa de Valores. O dólar, até janeiro, vai para R$ 8, e os preços vão disparar. Pelo amor à Nação, vocês que estão ao lado, por favor, tentem segurar as falas fora do tempo e inúteis.

SEM PÂNICO

Como diz Abilio Diniz, não há nenhuma razão para pânico. Ele tem razão, até porque não adianta nada. Só tristeza. Felizmente, como a maior parte do dinheiro vem de fora e, no exterior, por enquanto, a ficha ainda não caiu, podemos aproveitar a fase e dormir tranquilos.

O MERCADO É SÉRIO

Enquanto Lula derramava lágrimas sinceras pela fome dos mais pobres e menosprezava o equilíbrio fiscal, a Bolsa despencava com igual sinceridade e intensidade. Perguntado sobre isso, Lula respondeu em tom zombeteiro que o mercado é muito sensível e "fica nervoso à toa". Não custa lembrar que o programa Bolsa Família, criado pelo PT, mitiga a fome sim, mas não distribui renda. O que diminui a desigualdade social é a criação de empregos que, por sua vez, depende de investimentos internos e estrangeiros, ou seja, do mercado, cujo termômetro é a Bolsa. Se Lula não entende – ou faz que não entende – essa equação, ele brevemente derramará lágrimas não só pelos esfomeados, mas também e sobretudo pelo desmantelamento das contas públicas, inflação, desemprego, etc. O mercado não é sensível nem nervoso. É sério.

DISCURSOS DE TRANSIÇÃO

Há que se considerar que a divulgação da inflação de outubro contribuiu sobremaneira para o abalo no mercado, não apenas as palavras de Lula. De qualquer forma, o presidente eleito nem assumiu e já tem muito mais influência do que o despresidente recluso. No mais, é saber a política econômica que de fato será implementada, não apenas discursos de transição, já que não houve ainda a decisão sobre a equipe ministerial.

VIÉS TENDENCIOSO

A respeito da baixa das ações da Bolsa em 10/11 e o aumento da inflação, há variáveis econômicas importantes que os "especialistas" não consideraram, e pelo jeito não vão considerar porque o viés tendencioso paira sobre a imprensa. Quanto à Bolsa, será que ninguém analisou o porquê de a B3 ter caído? Poderiam começar pelos balanços do terceiro trimestre de 2022 que estão sendo divulgados no mês de novembro e, em especial, os divulgados na semana. As empresas que dependem do poder de compra do consumidor despencaram: de varejistas, passando por construção civil até chegar ao setor de serviços. O que houve com a inflação? Vamos pensar um pouco. O que aconteceu para aumentar a inflação? Bem simples: a energia, seja qual for, subiu. A energia é a principal variável que está embutida em todos os custos que resultam na formação de preço ao consumidor. Portanto, é desonesto colar o resultado da incompetência do governo atual para a macro e microeconomia nas falas ou pensamentos de Lula e seus apoiadores. Quem está feliz com tudo são os especuladores, que compram na baixa e vendem na alta ou se beneficiam das quedas quando apostam no mercado futuro.

'VERSÃO DOS VENCEDORES'

O coordenador do grupo Prerrogativas, senhor Marco Aurélio de Carvalho, em entrevista televisiva, afirmou que a extinta Operação Lava Jato não passou de uma "operação vergonhosa de Curitiba". Ora, se o novo governo Lula vai ser iniciado nesses termos de recontar-se a história segundo não a versão dos fatos ocorridos, porém segundo a nietzschiana "versão dos vencedores", então a coisa começa muito mal. Ora, eu mesmo fiz que não ouvi a nomeação do senhor Paulo Bernardo para uma das comissões da transição de governos, pois foi ele o responsável pelo desconto indevido e ilegal em contracheques de trabalhadores e a favor do Partido dos Trabalhadores, coisa "esquecida e arquivada" que, convenhamos, também não viria ao caso se, justo agora, não fosse o momento histórico e político de serem ultrapassadas coisas do passado em favor de uma atualmente propalada união de todos em favor de todos. E, sendo assim, que deixem a Lava Jato e os senhores Sergio Moro e Deltan Dallagnol em paz para que não sejam suscitados fatos e não as previsíveis versões atualizadas segundo o lulismo vencedor.

REQUALIFICAÇÃO URBANA

Ricardo Nunes apoia projeto de Tarcísio de levar sede do governo para o centro; urbanistas resistem (Estado, 11/11, A11) não sei por quê. De fato, o projeto não impede de continuar a incentivar o uso residencial popular na área em conformidade com o Plano Diretor. A questão é semântica porque revitalização só se aplica às áreas descuidadas pelo Executivo, e é uma palavra inadequada ao excelente projeto do governador eleito, o qual requalificará o centro da cidade valorizando-o para a moradia, o turismo, o lazer, o comércio e os serviços – como nas melhores cidades do mundo. Esse bem-vindo projeto de requalificação urbana resgatará o centro da cidade para todos os paulistanos.

RESTITUIÇÃO

Os aposentados dos serviços públicos estaduais de São Paulo estão tendo descontos de seus salários a partir de R$ 1.213 desde outubro de 2020. O governador Rodrigo Garcia, juntamente com a Assembleia de São Paulo, revogou esse desconto valendo a partir de 2023. Como agora já passou a eleição, parece não haver mais o tal "déficit" orçamentário alegado por João Doria para os tais descontos. Então vão aumentar os salários do próximo governador e para Rodrigo Garcia, que receberá retroativo a janeiro de 2022. Se há dinheiro para 50% de aumentos para o Executivo, com efeito cascata para outros cargos, como os deputados estaduais, deve haver para restituírem o que tiraram dos aposentados nesses dois anos.

ÚLTIMA MISSÃO DE TITE

Infelizmente, a maioria do povo "não entendeu" a escolha do técnico Tite de convocar o lateral Daniel Alves para a seleção brasileira. Daniel Alves, de 39 anos, pode ser "velho" para um jogador profissional, mas ainda tem a precisão de entregar a bola para o atacante. Embora os adversários estrangeiros já saibam muito bem como inibir as atuações do jogador, Tite precisa dele para "quebrar a barreira" do adversário e, então, o menino Neymar poder marcar o gol. Na realidade, a convocação do lateral deve ser apenas para ajudar a promover o menino Neymar, a última missão de Tite como técnico da seleção brasileira.

COMBINADO EUROPEU

Fui catar na memória e resgatei a lembrança de que os craques Julinho e Evaristo não foram convocados para a Copa do Mundo na Suécia, em 1958, porque estavam atuando, respectivamente, na Itália e Espanha. Agora, a nossa seleção está mais para combinado europeu. Em tempo: a primeira convocação do menino Pelé foi feita pelo técnico Sylvio Pirillo. Pelé estreou contra os argentinos, pela Copa Roca, em 1957. Detalhe: marcou seu primeiro gol pela seleção.

