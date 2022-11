Urbanismo

Barulhão em São Paulo

Conforme noticiado (Estado, 11/11, A14), a Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeira votação o descabido projeto de lei que regulariza as cozinhas industriais (dark kitchens) e prevê a elevação do limite de ruídos nos eventos e shows musicais de grande porte, em qualquer parte da capital, dos atuais 55 decibéis (db) para nada menos que 85 db, o equivalente a estar a apenas 1 metro de distância de um liquidificador ligado na sala de casa, com as janelas fechadas. Como se a poluição sonora da barulhenta metrópole já não fosse incômodo suficiente e prejuízo ruidoso em demasia aos seus habitantes, os vereadores, em condenável atitude, resolveram fazer ouvidos moucos às reclamações e ponderações da população e de renomados urbanistas, aumentando ainda mais o som nas caixas acústicas, atendendo, certamente, somente aos interesses empresariais envolvidos. Os sensíveis ouvidos dos munícipes que aguentem a pancadaria sonora. Durma-se e viva-se com um barulhão desses.

J. S. Decol

São Paulo

Direito ao repouso

Mais um contrassenso este projeto de lei que ignora os direitos dos cidadãos ao repouso numa cidade que é uma usina de trabalho. Ideia brilhante daqueles que acreditam que o dinheiro é um fim, e não um meio para concretizar planos de enriquecimento pessoal. Lamentável.

Vera Bertolucci

São Paulo

Transição de governo

Talvez dê certo

Excelente a escolha do sr. Guido Mantega como parte integrante da equipe de transição do governo Lula. Deve-se deixar que ele coordene sozinho esta área de planejamento e apresente uma exaustiva lista de ações a serem tomadas para o crescimento da economia brasileira de maneira saudável e sustentável. Depois, é lê-la com muita atenção e fazer tudo diferente do que ele recomendou! Talvez dê certo.

Dário Nardini

São Paulo

Tudo igual

Encerrada a eleição e antes mesmo da posse formal, parece que Ali Babá e os 40 (ou mais?) malfeitores já se lançam em busca de dinheiro livre, leve e solto. Sob o argumento da necessidade de recursos para satisfazer promessas – e os pobres sempre aparecem para embasar os mesmos discursos –, querem a liberação de grana sem amarras. Como já visto em outros carnavais e na mesma esteira de quem se vai, só anunciam a necessidade de gastar. Ninguém pensa (avaliar, muito menos) em controlar gastos, diminuir, ao menos, a vazão das tetas governamentais, organizar a perdulária máquina administrativa e estancar os ralos por onde flui o dinheiro dos contribuintes. Enfim, ninguém quer, efetivamente, exercer a gestão da coisa pública. Certamente, encontrarão outros malfeitores, dezenas, senão centenas, à espera, principalmente nos Parlamentos, que lhes darão o apoio indispensável. A que custo? Com certeza, estamos às vésperas de reedições de mensalões, petrolões, emendas de relator, orçamento secreto e demais mazelas.

Antonio Joaquim F. Custódio

São Paulo

Ciências

Fatos e consensos

Excelente o artigo Em defesa das ciências, de Simon Schwartzman (Estado, 11/11, A4), que faz referência ao valoroso trabalho de Bruno Latour, falecido em outubro, em torno da Sociologia das Ciências. Latour desenvolveu todos os seus trabalhos para explicar que a Ciência é feita e construída de fatos e de consensos sociais. As duas noções andam juntas e dependem uma da outra, enquanto a função vital de complementaridade não atua se apenas um componente estiver presente. O exemplo utilizado é maravilhoso: desde os gregos se observavam o sol e a lua e suspeitava-se de que a Terra era redonda, fato consolidado e aceito só quando os portugueses, navegando pelo mundo, mapearam os continentes. Latour falava de cadeias de consenso. A Sociologia das Ciências representa uma abordagem essencial para o mundo atual. Ela deveria ser bem mais vulgarizada, principalmente nos currículos universitários de Ciências Exatas e nos centros de pesquisa industriais e acadêmicos, para estimular os atores dessas instituições a comunicarem e compartilharem novos fatos, constatações e descobertas com a sociedade. Para quando um Instagram das Ciências?

Martina Maigret

França

MAIS BARULHO EM SÃO PAULO

É inacreditável. Soa como brincadeira ou piada de mau gosto. Mas é verdade. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, em primeira votação, projeto para elevar o limite de barulho na cidade. É de estarrecer, pois, sendo esta uma cidade tão barulhenta, o projeto deveria visar exatamente ao contrário. Durma-se com um barulho deste.

São Paulo

MENOS BARULHO!

Em relação à reportagem assinada pelos jornalistas Adriana Ferraz e Gonçalo Junior Proposta de elevar barulho de shows em SP beneficia as grandes arenas, destaco que, além do claro desvirtuamento do Projeto de Lei 362/2022 (dark kitchens) por iniciativa reiterada do vereador Fabio Riva, ao incluir autorização para elevação para 85db para shows, é preciso considerar o absurdo de pressupor que os moradores do zoneamento ZOE, ou demais zonas não estritamente residenciais, deveriam aceitar os desconfortos e males para a saúde decorrentes de ruídos elevados, enquanto os das rigorosamente residenciais não. Ora, a mesma Prefeitura autoriza licenciamento de construções residenciais, muitos dessas de médio e alto padrão, mas não assegura as condições mínimas de uma vida urbana equilibrada para seus habitantes. São Paulo não precisa de mais ruídos, e sim menos, e de um bem desenvolvido programa de silêncio urbano (Psiu), o que efetivamente não possui.

São Paulo

CRIME CONTRA A SAÚDE

O vereador Fábio Riva, do PSDB, líder do governo na Câmara Municipal de São Paulo, inovou ao incluir um jabuti aumentando o nível de ruído na cidade para 85 decibéis (dB) numa lei que nada tem que ver com essa excrescência. O vereador não tem formação técnica para avaliar o absurdo da sua proposta. Está apenas atendendo à pretensão de empresários, como os do estádio do Palmeiras, sob o sórdido argumento de benefício à economia da cidade. Como engenheiro industrial, aprendi sobre o assunto, para proteger os operários dos ruídos excessivos de equipamentos e máquinas, adotando um protetor de ouvido apropriado. O correto da legislação seria obedecer à Tabela da Norma NBR 10.151, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que estabelece os limites de ruídos, em ambiente externo, para manter a saúde da população nas cidades. Na área predominantemente residencial, o limite é de 55 dB durante o dia e de 50 dB durante a noite. Na predominantemente recreacional são, respectivamente, 65 dB e 55 dB. Bem abaixo dos 85 dB adotados, escolhidos sem nenhum critério técnico proposto pelo vereador e que agridem gravemente a audição da população. Se for aprovada em segunda votação, os vereadores estarão infringindo o art. 42 da Lei das Contravenções Penais, por crime contra a saúde da população. O prefeito idem, se a sancionar. Extrapola, e muito, a lei municipal em vigor, a Lei do Psiu.

São Paulo

ENSURDECEDOR

Pelo noticiário tive conhecimento do projeto de lei do sr. Fábio Riva (PSDB) que aumenta o limite de barulho de shows em São Paulo. Pergunto, então, ao sr. Fábio Riva: o senhor já morou alguma vez próximo de um estabelecimento que promove shows até tarde da noite? Se já, então sabe a resposta. Se não, procure saber como é ruim e procure desempenhar seu cargo de uma maneira mais útil e nobre.

Itatiba

TRANSIÇÃO DE GOVERNO – O VELHO LULA

O velho Lula está de volta. Microfone na mão, em cima de um palco, plateia embevecida, o Lula sedutor fala, fala e até chora. Show completo. Resquícios do Lula sindicalista. Está no sangue. Lula tem de saber que a eleição acabou, tem de ter mais cuidado com a língua. A língua é o chicote da bunda. Antes de tomar posse, sua açodada fala expressando ignorância econômica fez a Bolsa cair e o dólar subir. Lula, seja responsável, o Brasil espera muito mais de você.

São Luís do Maranhão

SAUDADES DE PAULO GUEDES

Lula não saiu do palanque, como ainda insistem em ingenuamente acreditar alguns muitos, quando Lula anuncia o que pretende fazer com a economia. O que essas pessoas não admitiram ainda é que não quiseram acreditar no que Lula dizia (que não falaria sobre seus planos para a economia, como se isso anunciasse uma política espetacular), nem na retórica pré-eleitoral das cabeças “pensantes” do PT. O cenário mais benigno para o nosso país é o “chuchu” virar protagonista. Salvo esse cenário, podem esperar o que há de sabidamente pior em política econômica ser implantado no Brasil. Em breve, muito breve, esses ingênuos estarão morrendo de saudades de Paulo Guedes.

São Paulo

POLARIDADES

Lula, embora negue, se alimenta é de polaridades. Agora, é responsabilidade social ou responsabilidade fiscal. Quer fazer os ignorantes crerem que ele tem de escolher! Péssimo sinal começar mentindo.

São Paulo

SERIA ESPECULAÇÃO?

Vivemos um momento obscuro, em que nosso futuro presidente, que foi eleito sem ter orientação para uma base de administração, em vez de ter a humildade de falar que estruturará o País da melhor forma, faz um discurso cujo conteúdo põe em xeque o futuro do País. Seria isso apenas especulação ou algo que comprometerá o destino de todos nós?

Espírito Santo do Pinhal

UM OLHO NO SOCIAL E OUTRO NO FISCAL

O Estado do Bem Estar Social, instituído por Franklin Delano Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos que reconstruiu o país após a quebra da Bolsa de Valores e da economia americana em 1929, foi a colocação em prática da Social Democracia, num país essencialmente capitalista. É o modelo político recomendável a ser praticado no Brasil, em reconstrução política, econômica e social. A necessidade de ter um olho no social e outro no fiscal, feita pelo presidente do Banco Central, vai nesta linha, embora Roberto Campos Neto seja um economista liberal. A questão foi levantada após Lula fazer um discurso contra meta fiscal e teto de gastos, em pronunciamento despropositado na visita ao QG da equipe da transição. “In médio virtus”, diria Aristóteles.

Porto Alegre

ÂNCORA FISCAL

No Brasil, não adianta fazer âncora fiscal. Quando é do interesse dos políticos, eles fazem a reforma da âncora! E cada vez que fazem uma reforma da âncora, para gastar mais, a âncora afunda mais!

Prados (MG)

CAUSAS E EFEITOS

Entende Lula da Silva que os problemas sociais, inclusive os da fome, devem sobrepujar e estar acima dos problemas de ordem econômica, como exemplo o teto de gastos. É bom que se saiba que os problemas da fome, da miserabilidade e da inclusão social são consequências da disciplinação econômica e das boas diretrizes que estimulam os investimentos, o emprego e a geração de renda, aperfeiçoando sempre os elos da cadeia geradora de riquezas. Desde quando esvaziar o erário para matar a fome de todos os brasileiros famintos resolveria o problema? Os cofres ficariam vazios e sem meios de enchê-los novamente. Então, não há muita dificuldade para todos entenderem, e até para os menos preparados e cultos!

Rio Claro

QUANDO A CONTA NÃO FECHA

Como estamos vendo, o novo governo petista já começa mal. Hoje, Lula está refém das suas promessas de campanha. Para ganhar as eleições, prometeu mundos e fundos, mesmo sabendo que não tinha de onde tirar o dinheiro. Ou seja, já se elegeu cometendo crime. Agora, busca um permissivo legal (PEC) para furar o teto de gastos e, com isso, poder honrar o compromisso assumido com o eleitor. De nada adianta amparo legal para gastar mais do que arrecada, se a Matemática é uma ciência exata e, quando a conta não fecha, em se tratando de contas públicas, o efeito é catastrófico. Basta ver o que aconteceu com Dilma Rousseff, no caso das pedaladas, que culminou no seu impeachment. Mas não adianta, este é modus operandi de Lula e do PT . E vão acabar dando com burros n’água de novo.

Aracatuba

CONFIAR DESCONFIANDO

“Confiem em mim, que tudo dará certo” são as palavras de Lula ao “voltar à cena do crime”. Temos de confiar e de acreditar num bom governo, senão quem pagará o pato seremos nós, os simples mortais.

Avaré

CHEGA DE CHORO

A choradeira de Lula sobre o combate à fome poderia ser substituída por medidas concretas de combate à corrupção sistêmica do governo. No dia em que o Brasil acabar com a corrupção generalizada no governo e com o desvio sistemático de dinheiro público, será o país mais rico do mundo. Isso não vai ocorrer na gestão Lula, que já deixou claro que não vai mover uma palha para combater a corrupção, vai herdar, feliz da vida, o orçamento secreto e as emendas secretas, maiores sumidouros de dinheiro público do universo.

São Paulo

EQUIPE DE TRANSIÇÃO

Está na hora de Lula abandonar seus princípios de fidelidade, quase canina, ao PT recheado de nomes como Guido Mantega, Dilma Rousseff, Aloízio Mercadante, Paulo Okamoto e outros, que já tiveram sua chance e naufragaram, e passar a agir com lealdade ao povo brasileiro, que está lhe dando mais uma chance ­– que parece que ele não vai saber utilizar – para realizar o tão apregoado e necessário governo suprapartidário. Só falta chamar a impagável filósofa Marilena Chauí e seus perdigotos. E ainda diz que não entende por que o mercado está tenso...

Santos

NA ONDA DO ‘NÓS CONTRA ELES’

Guido Mantega, ex-ministro de Lula e Dilma, infelizmente, também indicado para o grupo de transição do futuro governo, entrando na onda desprezível criada pelo PT do “nós contra eles”, como se tivesse moral para tal, solicitou aos dirigentes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que adiassem a eleição para a presidência do banco. Um lamentável desrespeito de Mantega, porque o provável vencedor para assumir esse importante banco internacional é o ex-presidente do nosso Banco Central da gestão de Michel Temer, Ilan Goldfajn, nome reverenciado pelo mundo. Ou seja, Guido Mantega, que escapou de uma condenação como cúmplice da corrupção petista, e tampouco pode ser indicado para ser ministro por decisão do TCU, mostra mais uma vez a mesquinhez petista de ser. Como se esperava, o BID mantém a eleição, que pode nos orgulhar se Ilan Goldfajn for guindado a este honroso posto do citado banco.

São Carlos

ILAN GOLDFAJN

Estamos tendo a oportunidade de eleger uma brilhante pessoa para cargo no BID. Existe um consenso de que é a melhor indicação possível. Existe, também, muito boa vontade dos países vizinhos com o nosso candidato. Agora, na véspera das eleições, aparece um brasileiro querendo adiar o impossível a data da eleição. Diante desta discórdia no Brasil, os Estados Unidos estão costurando uma terceira via. A minha pergunta é: será que este brasileiro contrário à indicação de Ilan Goldfajn está de brincadeira ou é mesmo ignorância sobre tal assunto de extrema importância?

São Paulo

CRITÉRIO IDEOLÓGICO

A indicação do sr. Ilan Goldfajn para presidente do BID deveria ser motivo de orgulho para qualquer brasileiro, independentemente de raça, credo ou ideologia. Goldfajn tem robusta bagagem profissional na área financeira, ou seja, é capacitado para o cargo indicado. Constrangedoramente, o sr. Guido Mantega, acompanhado pela presidente do PT, discordam disso. Discordam pela simples alegação de não concordar com quem o indicou. Não apresentaram motivos sólidos além do critério ideológico (se finanças tiverem ideologia). Ações desta natureza permitem também uma avaliação revanchista em curso, aos mercados, que se mostraram céticos ao critério financeiro aplicado no passado pelas gestões petistas que finalmente redundaram em impeachment da presidente. Pressupõe um aparente voluntarismo da volta de um processo que se mostrou nefasto na prática. O caso do pedido de adiamento da votação abala uma indicação brasileira segura, reprova o mérito e cria mais dúvidas quanto ao futuro da estratégia econômica a ser conduzida neste país (suposição válida já que não há nome indicado para o Ministério da Fazenda).

Indaiatuba

SEM RUMO

Após décadas de desmandos e desastres político-econômicos, podemos afirmar, com raríssimas e honrosas exceções, que durante todos esses anos o Brasil foi gerido por leigos no assunto.

Niterói (RJ)

A NOTA DAS FORÇAS ARMADAS

As Forças Armadas assumem seu papel legal de moderadores ao lado do povo e em defesa da Constituição e da democracia. E cobram do Legislativo para que assuma o seu dever promovendo a correção dos desvios autocráticos. Esta é a grande chance da sociedade de unir-se às Forças Armadas na cobrança dirigida ao Legislativo para exercer o papel democrático que lhe cabe em defesa de nossa Constituição. Se deixar para depois, pode ser tarde demais.

São Paulo

RECADO AO PRESIDENTE

Por onde anda aquele homem forte e valentão? E até quando Jair Bolsonaro pretende continuar “recluso”, agindo de forma infantil e covarde? A eleição já acabou, e reconhecer a derrota é digno de um homem público num processo democrático. E, no dia 1.º de janeiro de 2023, espero que Bolsonaro cumpra o seu último dever e entregue a faixa presidencial ao presidente eleito, desejando sucesso a ele, como Bolsonaro a recebeu há quatro anos do ex-presidente Michel Temer.

Campinas

ENEM 2022 E ENSINO TÉCNICO

Ontem perto de 3 milhões de brasileiros estavam inscritos para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Uma megaoperação com transporte gratuito foi montada para os participantes. O Brasil, no entanto, também precisa enfatizar a importância dos cursos técnicos profissionalizantes, como muitos países ao redor do mundo fazem. O grande gargalo que empresas enfrentam não é só em razão da falta de alunos em áreas como Engenharia, mas também pela falta de técnicos competentes.

São Paulo