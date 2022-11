Prefeitura de SP

Pacote viário

Com caixa cheio, Nunes prevê R$ 4,6 bi em obras de mobilidade em SP até 2024 (Estado, 13/11, A6). A ideia do prefeito de São Paulo de que transformar a cidade num canteiro de obras trará melhorias para a capital e benefício eleitoral parece-me ultrapassada. Ricardo Nunes vai repetir o erro de Paulo Maluf: investir em obras viárias, ainda que acompanhadas de corredores de ônibus, mas se esquecendo de que, hoje, o principal problema mundial é o aquecimento global. Portanto, muito mais importante do que construir corredores de ônibus é planejar a implantação de VLT, para complementar o transporte do metrô com veículos elétricos, e criar parques públicos para que a cidade atinja o índice de vegetação arbórea preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Urge preparar a cidade para as consequências das mudanças climáticas, que já provocam grandes tragédias que atingem as cidades e suas populações, inclusive no Brasil. O prefeito tem a oportunidade de realizar um projeto de recuperação da qualidade de vida na cidade que poderá representar melhorias muito mais importantes para a população e o erário do que abrir novas avenidas para a indústria imobiliária. Pode não aumentar a arrecadação prevista pelo prefeito, mas diminuirá os gastos em atendimento à população, com mais vantagens econômicas e eleitorais.

Gilberto Pacini

São Paulo

*

Ferrugem

A Prefeitura de São Paulo deveria aproveitar o dinheiro em caixa e fazer a manutenção das defensas metálicas do complexo da Ponte da Água Espraiada, que está com profundas marcas de ferrugem, incompatíveis com a cidade de São Paulo. Caso não seja tomada nenhuma medida, vamos ter em breve de fazer uma obra faraônica para substituição de todo o material corroído.

Cacilda A. Machado Sanchez

São Paulo

*

De olho na reeleição

Apenas obras viárias não garantem a reeleição, mas sim a eficiência em coibir irregularidades que degradam bairros, como aglomerações na madrugada; barulho de maus bares, restaurantes e baladas; ocupação irregular e má conservação de calçadas; e serviços de valet fora da lei fazendo o que bem entendem nas ruas, como em Pinheiros, onde tudo isso ocorre permanentemente.

Jaques Mendel Rechter

São Paulo

*

Precatórios

Excelente notícia de que a Prefeitura de São Paulo está com bastante dinheiro em caixa. Sinal de boa administração. Se assim é, por que o prefeito não pensa em usar parte desta sobra para quitar precatórios, cuja ordem cronológica está atrasada desde 2007? Quem entra na fila de precatórios hoje já pode pensar em para qual herdeiro deixará o dinheiro. Embora se possa dizer que vêm sendo cumpridas as emendas constitucionais que obrigam os entes devedores a separar no mínimo 1,5% do orçamento para quitar esses precatórios, nada impede que se use um valor maior para tal, desde que haja recursos, como é o caso.

Rosangela Delphino

São Paulo

*

Aposentados

Muito bom que o sr. prefeito queira fazer obras em São Paulo, já que o caixa está cheio. Mas que ele não se esqueça dos funcionários aposentados da Prefeitura que estão há mais de seis anos sem reajuste salarial, com perda para a inflação e também por terem de pagar absurdos 14% de previdência. Sr. Ricardo Nunes, aposentado também vota.

Carla Zavalloni Proto

São Paulo

*

COP-27

O potencial do Brasil

O Brasil pode ser a maior potência ambiental do mundo – algo natural para o país dono da maior biodiversidade do planeta. Pode receber bilhões em investimentos para preservar a Amazônia, reflorestar áreas degradadas e preservar os maiores mananciais de água do planeta. O País deve repensar seu agronegócio: há alternativas mais lucrativas que monoculturas de grãos baratos e pecuária de baixa produtividade. O novo governo deve surfar a onda de boa vontade com o País e retribuir tendo a humildade de reconhecer os erros e mudar o rumo. Preservar a Amazônia e transformar o Brasil no líder das causas ambientais e da luta contra as mudanças climáticas podem torná-lo o país mais rico, sustentável e importante do planeta.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

ARTIMANHA SÓRDIDA

O Supremo Tribunal Federal (STF) e demais instituições denominam as manifestações cívicas de atos antidemocráticos com a intenção precípua de desestabilizá-las, provocando a ira de seus partícipes e, assim, induzi-los ao erro, qual seja: cometer atos antidemocráticos confirmando a premissa inicial.

Ricardo C. Siqueira

Niterói (RJ)

*

'BOLSONARISTA'

Agora qualquer um que falar mal do próximo governo ou do Judiciário não é mais brasileiro, mas "bolsonarista", gente que só pratica atos antidemocráticos.

Fausto James Vidotto

São Carlos

*

'BRIGA DE TORCIDAS'

Pelo que se vê, o Brasil corre o risco de se transformar numa gigantesca "briga de torcidas".

José Claudio Marmo Rizzo

São Paulo

*

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Focada em seus projetos, a Nasa não pode vir para estudar nosso sistema político-legal. Daí o motivo para nossos supremos ministros irem aos Esteitis explicar lá para eles o que é democracia, liberdade de expressão e todas as derivadas da coisa toda. Por aqui, a maioria ainda não entendeu bem se é este o tal Estado Democrático de Direito. Mas quem se importa?

A. Fernandes

São Paulo

*

INTERESSE DO PAÍS

Evento organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), entidade brasileira, em Nova York, com a participação de ministros do STF e outros tantos brasileiros para tratar de temas que seriam do interesse do País: por que não foi realizado em território nacional? Perguntar não ofende.

Ana Lúcia Amaral

São Paulo

*

PERSEGUIÇÃO A BOLSONARO

Meio óbvio, mas um excelente editorial que resume os principais pontos nos quais o presidente da República pode ter infringido a lei no exercício do cargo, na opinião de consagrados penalistas (Estado, 14/11, A3). O presidente eleito mandou dizer a Jair Bolsonaro que não haverá perseguição a ele e sua família. Deve ter falado em nome próprio, até porque não tem tanta autoridade assim para afastar a investigação e eventuais punições culminadas nas leis do País. Esperemos calmamente para constatar o funcionamento das instituições brasileiras.

Ademir Valezi

São Paulo

*

FILIAL DO PLANALTO

É de estarrecer que o procurador-geral da República, Augusto Aras, repetidamente, age como se o importante órgão de Estado que comanda fosse filial do Planalto, sob irrestrito controle do presidente Jair Bolsonaro. E, descaradamente, desde setembro, antes da eleição, acumula pedidos de arquivamento de dez inquéritos contra Bolsonaro. Ou seja, de crimes graves cometidos pelo presidente, como de uso de verbas de forma irregular, charlatanismo e prevaricação em plena pandemia, também de divulgação em massa de fake news, etc. Sem falar que, desde a sua posse, Bolsonaro, mais serviu para afrontar as nossas instituições e apoiar o excrescente bloqueio de estradas pelos caminhoneiros.

Paulo Panossian

São Carlos

*

SEM FORO

Os diversos supostos crimes cometidos por Bolsonaro durante seu governo estão latentes e esperando serem julgados. Mas, em seu governo, ele colocou um poste na Procuradoria-Geral da República (PGR), tentou blindar a si mesmo e sua família interferindo na Polícia Federal e ainda, em suas palavras, tem 10% dele no STF, Kassio Nunes Marques e André Mendonça – terrivelmente evangélico. Ao sair, perderá o foro privilegiado e poderá, ao contrário de sua cartilha, respeitado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, ver seus supostos crimes julgados.

Marcos Barbosa

Casa Branca

*

CAROÇO DE ABACATE

Falar da corrupção de Lula da Silva e do PT parece até repetitivo e fora de moda. Mas não para as pessoas honestas, que não transigem com o que é ilícito e imoral. A vitória de Lula nas urnas foi lícita e ninguém questiona mais as urnas eletrônicas, mas não dá para esconder de ninguém: está entalado na garganta de muita gente. É um caroço de abacate – difícil de engolir. Daí o inconformismo que tem levado milhares às ruas. E, convenhamos, não dá para apagar da memória tudo o que aconteceu e achar que Lula é a alma mais honesta deste país.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

*

DEMOCRACIA PERFEITA

A democracia brasileira é tão perfeita, que o país está à beira de ser governado, novamente, pelo bando que certamente será ampliado de corruptos, canalhas, mentirosos e adeptos das mais ignominiosas falcatruas nos próximos quatro, oito – quantos anos?

Carlos Leonel Imenes

São Paulo

*

DOIS ERROS

O presidente eleito Lula erra ao usar a aeronave de um empresário para se deslocar até o Egito. Em uma viagem que custa uma fortuna, evidentemente o tal empresário espera receber algo em troca. O Brasil erra ao deixar o presidente eleito da República no limbo durante dois meses. Dois erros não fazem um acerto, e o Brasil precisa rever o cerimonial no período de transição e Lula precisa parar de querer levar vantagem em tudo, algo que ele deveria ter aprendido na cadeia.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

NOVO PARADIGMA CLIMÁTICO

Governos em reuniões de ricos e poderosos do G20, na Indonésia, e na COP-27, no Egito, renovam grandes e verdes esperanças em novo paradigma climático e de preservação da natureza em todo o nosso planeta azul para que o verde das florestas mantenha as fontes de água doce dos rios fluindo, e que as águas salgadas do mar não invadam os continentes pelo derretimento das geleiras dos pólos e dos cumes nevados. Nosso planeta é nossa casa, nosso ar, nossa água, nossa vida.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

MAIS BARULHO

Foi com muita preocupação que soube do feito do vereador Favio Riva, que ignora o absurdo barulho que assola nossa cidade e toma uma iniciativa que certamente piorará sensivelmente a situação do povo em geral, principalmente dos idosos e moradores do chamado "lar do idoso". Para que se tenha ideia, resido em um bairro considerado de classe média (Jardim São Paulo, zona norte), residencial e que, há pouco, o único barulho ensurdecedor (buzinaço) ocorria nos horários de entrada e saída dos alunos de um colégio considerado de classe alta. A direção do colégio tenta contornar o problema, mas não pode se opor aos clientes (pais e avós), principalmente no momento econômico atual. As placas de sinalização foram alteradas mas não surtiram o menor efeito. Tenho certeza de que, se em um só dia um modesto grupo de fiscais de trânsito multar os condutores por estacionamento proibido e/ou pelo buzinaço, já poderia minimizar os problemas. Os infratores são do tipo "Sabe com quem está falando?", mas quando a coisa for sentida no bolso ou tiverem a CNH suspensa tudo vai mudar. Também temos sérios problemas na Avenida Dumont Villares, coalhada de barzinhos e salões de baile. Ao menos uma vez por semana tais estabelecimentos funcionam das 22h às 6h, alternando as madrugadas, ora sexta para sábado, ora sábado para domingo, e utilizando eventuais feriados. A coisa se agrava nos horários de dispersão entre 4h e 5h horas, com a exibição de potentes motos com escapamentos abertos e alguns automóveis com motores envenenados. Os mencionados fatos também acontecem, ainda que em menor escala, na Avenida Leôncio de Magalhães, que desemboca na Avenida Dumont Villares. Além disso, furtos e roubos são muito comuns nas ruas próximas. Cheguei a pensar em constituir uma comissão para conversar com a Câmara Municipal, mas com o episódio do vereador Fábio Riva mudei de ideia, provavelmente farei campanha indicando em quem não votar em 2023 tendo como parâmetro o projeto aqui citado e outros do mesmo naipe. Criar empregos ou ocupações sacrificando as pessoas mais vulneráveis é enganação.

Carlos Gonçalves de Faria

São Paulo

*

QUEM PERDE E QUEM GANHA

Incrível, a Câmara Municipal aprovar um projeto de lei para aumentar o barulho da cidade em shows e eventos de grande porte. Quem ganha com isso? Quem perde todos já sabemos, é o cidadão paulistano, mas quem ganhará com esse projeto se for aprovado? E, o pior, é de autoria do "nosso" prefeito Ricardo Nunes e com anuência de mais 40 vereadores. Aliás, para que serve mesmo um vereador?

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

*

FALTA DE ESTAGIÁRIOS

Enquanto a Prefeitura de São Paulo vai gastar muito dinheiro com obras viárias que causam visibilidade e votos, as escolas municipais estão sem estagiários para acompanhar as crianças com deficiência porque a Prefeitura paga um valor muito baixo e não atrai jovens universitários para o estágio.

Eliel Queiroz Barros

Santo André