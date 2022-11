Transição de governo

Lula e o mercado

As recentes falas do presidente eleito não revelam apenas sua completa ignorância de aspectos básicos da economia, em especial do mercado, como apontado no ótimo editorial A ignorância de Lula sobre o mercado (Estado, 18/11, A3). Revelam, também, sua arrogância e sua falta de humildade, ao desprezar procurar entender mais sobre um assunto que desconhece totalmente.

Marcos Lefevre

lefevre.part@hotmail.com

Curitiba

*

Paciência

PEC é alvo de críticas de economistas; ‘Se Bolsa cair, paciência’, reage Lula (Estado, 18/11, B1). Agora, que a gente já sabe que déficit público e cotação do dólar não importam (ufa!), a pergunta que não quer calar não é qual o valor da PEC da Transição, mas quando começa o cadastramento para a picanha e a cerveja.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

PEC do pesadelo?

A PEC da Transição, com os seus efeitos nefastos sobre a estabilidade da economia nacional, desfaz qualquer tentativa de criar uma democracia econômica no País. As más consequências sobre as faixas de renda mais baixas serão grandes e rápidas. O aumento da dívida pública vai afetar as taxas de crescimento da economia, gerando desemprego e inflação. A América Latina está repleta de pesadelos econômicos e sociais semelhantes. Hoje, a Venezuela tem 77% de sua população vivendo abaixo da linha de pobreza. A Argentina caminha rapidamente para um cenário semelhante. E, por fim, a nossa entrada na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) fica cada vez mais distante.

Raul Gouvea

rauldg@unm.edu

São Paulo

*

A crítica dos economistas

Os economistas que participaram da implantação do Plano Real Arminio Fraga, Edmar Bacha e Pedro Malan, que até declararam voto em Lula neste ano, já estão caindo na real. Ingenuamente, acreditaram que Lula da Silva tinha se regenerado. Agora, não reclamem.

F. G. Salgado Cesar

fgscesar@hotmail.com

Guarujá

*

Tripé

Explosão de gastos, domínio completo sobre o Estado e sobre os cidadãos e vingança. Esse tripé deve caracterizar a agenda dos próximos anos. O governo ainda nem começou e as pessoas estão ficando assustadas. Calma, ainda há muito pela frente. Quem sobreviver verá.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

A cura com veneno

Observando os resultados produzidos pela transição no Executivo federal, parece que estamos descobrindo, antes da posse, que as urnas resultaram num veneno, ao invés da cura para a suposta doença. Que venham as consequências e nós, brasileiros, sejamos sábios para desta vez aprender com os nossos erros.

Luiz Gustavo de Mattos Abreu

lgabreu64@gmail.com

São Paulo

*

O passado à frente

“O Brasil tem um enorme passado pela frente.” Millôr Fernandes foi preciso, há alguns anos, ao prever como será a nossa vida a partir de 2023. Haja paciência, povo brasileiro. Ele já pediu...

Antonio Manoel Vasques Gomes

amavago@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Copa do Mundo no Catar

Má vitrine

O Catar, que moveu mundos e fundos (especialmente fundos) para ser eleito sede da Copa do Mundo e usar esse grandioso evento como vitrine para sua promoção, não poderia ter feito uma escolha pior do que essa. As críticas que estão surgindo sobre a situação dos direitos humanos no país, especialmente no que diz respeito a mulheres, jornalistas, trabalhadores migrantes e comunidade LGBT, além de diversas outras proibições que não existem na maior parte do mundo, mostram o Catar como um lugar indesejável para viver e visitar. Só mesmo mandando para lá esta mensagem: Vá te catar!

Luiz Rapio

lrapio@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

*

Muita areia

O Catar tem uma área geográfica que é metade do tamanho de Sergipe, o menor Estado brasileiro. Nesse pequeno espaço de terra, que é principalmente deserto, construiu oito estádios suntuosos. Pergunto: não é muita areia (leia-se ostentação) para esse caminhãozinho?

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ERROU O STF

Como diria o saudoso, ilustre e inesquecível advogado Pontes de Miranda, "errou o STF" que, em momento de enclave ora vivido pelo nosso país, permite que cinco integrantes da nossa mais alta Corte de Justiça, o Supremo Tribunal Federal (STF), participem da Lide Brazil Conference, evento promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), com patrocínio do ex-governador paulista João Doria, em Nova York, para debater o tema "O respeito à liberdade e à democracia". É de se lamentar que esses cinco integrantes, ao participarem desse evento público, quebram centenária tradição que, até agora, era devidamente resguardada. É, portanto, inaceitável que os referidos ministros não se tenham dado conta de que só lhes é cabível atuar e manifestar-se, exclusivamente, no âmbito de suas legítimas atribuições. Agindo dessa forma, o STF expõe desnecessariamente sua credibilidade conquistada ao longo do tempo pela forma altiva e ilibada que deve prevalecer em toda entidade pública, especialmente na que concerne ao Poder Judiciário maior.

Gary Bon-Ali

gary.bonali@gmail.com

São Paulo

*

PARCIALIDADE

"Perdeu, mané, não amola." Essa frase, dita pelo ministro Luís Roberto Barroso, do STF, a um bolsonarista em Nova York, mostra a total parcialidade do Supremo. O STF e o Judiciário apoiaram escandalosamente o candidato condenado do PT, partido esse que em qualquer país do mundo era para estar impugnado de disputar eleições pelos escândalos de corrupção, mas aqui, ao contrário, nenhum político vai ser preso, nunca. A democracia foi estuprada por essa gente. Lixo total.

Tiago H. M. Carvalho e Silva

tiago64hmcs@yahoo.com.br

Campinas

*

NOVO LEMA

Sempre admirei os votos claros e bem fundamentados do ministro Luís Roberto Barroso, todavia, data maxima venia, creio que o correto é "Perdeu, mané, não amole", que é imperativo do verbo amolar, e não "amola". Ninguém merece ter no seu ouvido um zumbi golpista e não reagir. Aliás, para mim essa frase foi a mais interessante desse enlouquecido pleito. E mais: estou em campanha para substituir a frase positivista "Ordem e progresso" de nossa bandeira ora privatizada pelos zumbis bolsonaristas, já que o País está bagunçado e sem ordem há quatro longos e sombrios anos, por uma que reflete novos tempos: "Perdeu, mané, não amole".

Carlos Coelho

ccoelho1@uol.com.br

São Paulo

*

'ECA'

Segundo o Dicionário Online Priberam de Português, "eca" é uma interjeição que exprime aversão ou nojo por alguma coisa. Meus filhos, quando pequenos, usavam esse termo sempre que não queriam algum alimento diferente do que lhes era oferecido. Pois bem, o artigo O lábaro estiolado publicado no Estadão (17/11, A6) só poderia ter sido escrito por um jornalista e professor de uma escola cuja sigla é ECA, tal a aversão que o texto provoca. Não deveria causar estranheza já que essa escola é um reduto de socialistas (até aí, tudo bem), comunistas, trotskistas que, invariavelmente, são petistas. Como esse professor é especialista em Comunicações (o "C", da sigla dessa escola) e Artes (o "A", da sigla), ele produziu um belo texto em que descreve, ridicularizando, todos os manifestantes que estão nas ruas, a maioria em frente aos quartéis, protestando contra o resultado das eleições que elegeu o candidato do articulista para "voltar à cena do crime", como diz (ou já disse) o vice-presidente eleito. Os protestos, contra o resultado das eleições por meio de urnas que o grupo de técnicos das Forças Armadas, convidados a cooperar com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições, acham passíveis de fraudes, pedem intervenção militar para suspender o pleito até que se comprove a inviolabilidade dos dispositivos de votação. Esse pedido é considerado por muitos, entre eles o articulista, como golpismo. O professor nunca considerou golpismo a decisão de transferir as ações contra o candidato ora eleito para Brasília fazendo-as retroceder à estaca zero? Nem considerou golpismo quando o STF alegou a suspeição do juiz que condenou o ilustre réu e anulou todas as suas condenações, tornando-o elegível? Também não achou golpismo quando o TSE aceitou o registro da candidatura desse ficha-suja, ou melhor, desse ficha-imunda, que por meio de outro golpe foi tirado da cadeia pelos seus amigos do STF? É, professor, a moeda sempre tem duas faces, não é? Por isso, o que realmente interessa no artigo publicado é o final, quando diz "Os golpistas [...] ainda vão dar muito trabalho". Se vão! E ainda: "As instituições que se preparem". É bom mesmo!

José Claudio Marmo Rizzo

jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

*

ANTÍDOTOS PARA O ÓDIO

A entrevista com a cantora e atriz paraense Gaby Amarantos ('É de arte, amor e educação que a gente precisa', 15/11, C3), e o editorial Educação contra a barbárie (Estado, 15/11, A3) despertaram reflexões que vinham me assaltando diante dos atos violentos dos bolsonaristas inconformados com o resultado das eleições. Uma coisa que até então não fazia parte da cultura popular no Brasil: o ódio. Imediatamente, pensei: não basta. Parece-me que estamos diante de um inconsciente coletivo. Arte, amor e educação são fundamentais, mas dessa vez a coisa desenterrou questões que vinham fermentando a massa do inconsciente, despertando recalques, derrotas e fraquezas. No que toca à educação, com base em leituras e discussões, sim, o argumento é o mais importante. Desenvolve-se na prática da sala de aula, durante um tempo necessário. É a escola para pensar, que os educadores viram acontecer desde Maria Montessori na Itália, mais ou menos 120 anos atrás, desde o fim da 1.ª Guerra Mundial. Em tempos de crise, a educação respondeu com novos métodos, na visão de uma epistemologia inovadora. Já dizia Gaston Bachelard: "Todo professor deveria ser pscicanalisado". Por quê? Porque é a psicanálise que mexe com o inconsciente. Esse lugar obscuro da nossa consciência, um caldeirão que alimenta sentimentos como vingança e ódio. É por isso que às vezes não adianta argumentar. Mas é possível trazer para a consciência os antídotos da arte, do amor e da educação. Trabalhando não só com argumentos, mas com sentimentos. É verdade que algumas pessoas são menos sensíveis, outras têm mais sensibilidade. O que fazer? É um plano transcendental, próprio da arte, do amor e da educação. Vamos cultivá-los. São plantinhas que podem vingar.

Lílian Anna Wachowicz

lilian.bendhack@gmail.com

Curitiba

*

EDUCAÇÃO MIDIÁTICA

Em relação à importância da educação formal, ressaltada pelo editorial Aula contra desinformação (14/11, A11), é nítida a falta do hábito de leitura de jornais e revistas por uma parcela significativa das nossas crianças e adolescentes em idade escolar. Assim, seria importante haver parcerias entre grandes redes de ensino, como a do Estado de São Paulo, e veículos impressos como Estadão, Folha de S.Paulo, O Globo, Veja, Época e IstoÉ para a distribuição periódica de exemplares aos alunos da educação básica. Com esse material em mãos, docentes das diferentes disciplinas poderiam promover a leitura atenta, minuciosa, crítica e reflexiva dos alunos sobre os mais variados assuntos, sob ângulos diversos. Esse contato amplo e frequente com a informação de qualidade, que também pode ocorrer por meio digital, favorece a alfabetização midiática e, consequentemente, o combate às fake news.

Celso Nobuo Kawano Junior

nobuo.ck@gmail.com

Embu das Artes

*

ESPECIALIDADE DE BOLSONARO

Quem procurou acompanhar a atividade de Jair Bolsonaro durante seu mandato ficou com a impressão de que ele nunca se dedicou com afinco ao trabalho. Agora, no silêncio do Alvorada, a pergunta que ocorre é quanto tempo ele está dedicando a incentivar os movimentos junto aos quartéis e bloqueios de estradas. Porém, sua especialidade é destruir. Ele não sabe construir nada, nem um golpe ditatorial.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

DECRETO DE ARMAS

Os decretos de armas de Bolsonaro serão revogados pelo governo Lula da Silva. É salutar essa medida, mas faltará cancelar os sigilos de cem anos impostos por Bolsonaro. Aliás, pouca coisa ou nada irá ser aproveitado do pior presidente brasileiro de todos os tempos.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

DESARMAMENTO

Quero saber como o governo Lula fará para retirar as armas que estão nas mãos de traficantes, principalmente nos rincões dos morros cariocas.

Carlos Leonel Imenes

leonelzucaimenes@gmail.com

São Paulo

*

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Com a devida licença, e pontuando que o editorial É preciso prestigiar o Ministério da Justiça (Estado, 18/11, A3) admitiu a complexidade da matéria, consideramos que a segurança pública merece, sim, um Ministério especial e de atuação paralela ao Ministério da Justiça. Este, se observado em sua grandiosidade, a começar da própria administração da Justiça e da prestação jurisdicional, merece urgentes intervenções, além das oportunas interferências recentes de caráter tecnológico, que imprimiram agilidade e consequente eficácia aos processos em geral, mas ainda insuficientemente. Vivemos numa sociedade em que uma dentre três pessoas provoca a atividade do Judiciário. Em suma, uma demanda caótica. O Ministério da Justiça tem muito a operar, independentemente da segurança pública, para que se entregue ao Brasil algo elementar: o direito de cada um.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

RESPONSABILIDADE FISCAL E SOCIAL

A relação entre dívida e Produto Interno Bruto (PIB) ultrapassa 100% em muitos países. Supera 85% na Índia, 70% na China e 75% no Brasil. O maior problema do endividamento é o seu custo (serviço da dívida), mais do que o estoque. Entretanto, não percamos de vista que Bolsa Família de, no mínimo, R$ 600, ainda muito distante da Renda Básica de Cidadania (Lei 10.835/2004); reajuste do salário mínimo acima da inflação; e isenção de Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil (de fato nem é renda), sem dúvida, vão gerar aumento de consumo, produção, emprego, arrecadação de tributos, PIB, etc. Esses efeitos, mais a redução da Selic, poderão viabilizar o desenvolvimento sustentável com responsabilidade social e fiscal.

Edivan Batista

edivanbatista@yahoo.com.br

São Paulo

*

GÊNIOS BRASILEIROS

Perdoem-me por novamente invocar o escritor Peter Kellemen, nascido na Hungria e naturalizado brasileiro, e seu livro Brasil para Principiantes, publicado pela primeira vez no início da década de 1960. Nossa população era de pouco mais de 70 milhões de habitantes. Escreveu ele que o Brasil tinha mais de 70 milhões de médicos e demonstrou que qualquer pessoa julgava-se capaz de fazer diagnósticos médicos e também receitar remédios. Em seguida, alguém escreveu que tínhamos cerca de 70 milhões de técnicos para a seleção brasileira de futebol. Hoje tenho absoluta certeza de que o número de médicos, técnicos da seleção brasileira, especialistas em Logística, advogados, políticos e economistas passa de 215 milhões. Estou deslumbrado com o número de gênios que estão elaborando planos para o programa de governo do presidente eleito para os próximos anos, inclusive com medidas retroativas. Tenho orgulho de minha profissão (economista), mas, mesmo com a indispensável contribuição de minha única mulher, eterna "professorinha", não foi fácil sobreviver, criar dois filhos até formarem-se em cursos superiores e ainda continuar estudando. Portanto, minha formação humilde não permite dar palpites sobre o assunto do plano econômico e, principalmente, sobre a convocação e escalação da seleção brasileira de futebol.

Carlos Gonçalves de Faria

marshalfaria@gmail.com

São Paulo

*

JABUTI MUNICIPAL

Nova reportagem sobre o projeto de lei que eleva o limite de decibéis em shows e eventos informa que o mesmo poderá ser aprovado até o fim de novembro (Estado, 17/11, A15). Ora, a autorização absurda foi incluída pelo vereador Fábio Riva (PSDB) no projeto de lei que regulamenta as cozinhas industriais que produzem refeições para entrega e/ou retirada. Trata-se de um autêntico jabuti, tão comum na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, mas não em nosso legislativo municipal. E, pior, a iniciativa é para elevar de 55 para 85 decibéis o nível de som a partir do qual causa danos ao ouvido humano. É correta a informação do físico Marcelo de Melo Aquilino, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, em seu exemplo, dado na reportagem, de que esse nível equivale a um liquidificador ligado na sala da casa, com janelas fechadas, a um metro do morador. O vereador poderia fazer a experiência, durante o tempo de um jogo de futebol, por exemplo, antes de continuar com esse absurdo. A sua declaração de que "estamos discutindo a realização de mais uma audiência pública na próxima semana para dar mais segurança nesse projeto" é no mínimo estranha. Ora, não existe maior segurança em um projeto que contraria a física, a medicina e a legislação sobre a saúde pública. Principalmente incluído de maneira irresponsável em projeto de lei que trata de assunto totalmente diferente. Não creio que os demais vereadores aprovarão esse jabuti depois de se inteirarem das consequências. Muito menos o prefeito sancionar.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

'HOMEM DA MALA PRETA'

Sempre que se via um resultado de jogo de futebol suspeito, era certa a participação do "homem da mala preta", indivíduo que conduzia uma mala cheia de dinheiro para entregar ao árbitro, técnico ou mesmo aos atletas com o objetivo de manipular o resultado do jogo. Agora, talvez a transferência por criptomoedas fez com que a manipulação se tornasse uma prática comum. As 130 partidas consideradas suspeitas no Brasil, somente este ano, citadas na reportagem Cresce número de jogos sob suspeita de manipulação (Estado, 17/11, A18) talvez sejam apenas a ponta do iceberg.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

ILUSIONISTA LÍQUIDO

Há quase dez anos deixei de consumir bebida alcóolica, que eu tomava com avidez, especialmente a cerveja. Foi uma mudança de vida poderosa, pois a consciência de que é possível viver, divertir-se e alegrar-se sem álcool é quase nirvânica e búdica. É uma iluminação! Um insight divinal! De vez em quando bebo cerveja sem álcool, que deixou de ser intragável, como era no passado, quando tinha gosto de extrato de tomate raleado com água (pelo menos para mim, era esse o gosto). Hoje o cardápio das cervejas sem álcool é extenso e diversificado. Cerveja nacional, importada, comum, artesanal, preta, tostada, com toques cítricos e de ervas, etc. Enfim, uma festa de sabores, aromas e nuances em que o álcool não entra e não faz nenhuma falta. Que a restrição do governo do Catar de venda de cerveja com álcool no entorno dos estádios da Copa do Mundo, com liberação somente do comércio de cerveja sem álcool, permita que muitas outras pessoas alcancem a iluminação existencial que eu alcancei ao ficar livre do álcool, esse ilusionista dominador em forma líquida.

Túllio Marco Soares Carvalho

tulliocarvalho.advocacia@gmail.com

Belo Horizonte